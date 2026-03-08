Iratxe García: “El sector que va a salir más beneficiado de Mercosur es el vitivinícola”

La eurodiputada y presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, se ha reunido con la candidatura del PSOE de Zamora a las Cortes de Castilla y León en un acto en Toro, en el que ha asegurado que “el sector que va a salir más beneficiado en el acuerdo de Mercosur es el vitivinícola”, que ha señalado que se trata de “una oportunidad de cientos de millones de euros para exportar productos de esta tierra fuera de España”.

En este sentido, ha reflejado que Vox votó en contra del reglamento de salvaguardas, que ha descrito como “el mayor reglamento que ha apoyado al sector agrícola y ganadero en toda la historia de la Unión Europea frente a un acuerdo comercial”. Ha explicado que hay unos calendarios y unas cuotas, reconociendo que “aquí no van a inundarnos con productos de fuera. Hay controles en frontera”. Además, ha señalado la existencia de “un freno de emergencia”.

También ha expresado que “Castilla y León merece más resignación, un cambio y una apuesta de futuro, después de un gobierno que hace décadas ha decidido rendirse ante los problemas de la gente”. También ha afirmado que “el Partido Popular ha dado por supuesto que esta tierra era de derechas y que iban a tener los votos se hiciera lo que se hiciera” y que, por tanto, “han dejado de apostar, de creer y de trabajar por su gente”.

El cabeza de lista del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, ha afirmado durante el acto, celebrado un día previo a la conmemoración del 8-M, que “el PSOE es el referente del feminismo”. Relata que "en 2015 nació mi hijo y pude disfrutar de dos semanas de permiso de paternidad, mi mujer 16 semanas. En 2023, nació mi hija y ambos disfrutamos de 16 semanas de permisos. Ahora en mayo va a nacer mi tercer hijo y disfrutaremos de 19 semanas”. En este sentido,ha descrito que “estas políticas son absolutamente feministas y fomentan la igualdad de hombres y mujeres”, como también ha expresado que “hay que poner en valor cómo avanza la sociedad en manos de un gobierno socialista”.

Por otra parte, ha destacado que Pedro Sánchez “consiguió 140.000 millones de euros para España” a través del fondo europeo Next Generation, que ha afirmado que ha generado gran cantidad de empleo en Castilla y León, y que también ha ayudado a los ayuntamientos. Gómez ha indicado que “el Partido Popular votó en contra”, y que “solo salió adelante porque Vox se abstuvo”.

La candidata, María Velasco, ha apuntado que “ojalá llegue ese momento en que esa igualdad sea real para hombres y mujeres, y no tengamos que alzar la voz”. En cuanto a los problemas que se enfrentan en el mundo rural, ha subrayado la necesidad de ampliar las cunas en la guardería de Toro. Asimismo, en el ámbito sanitario, ha reclamado una UVI móvil en la localidad, explicando que, ante un posible infarto, los pacientes deben ser trasladados primero en ambulancia hasta Fresno de la Ribera, después hasta Zamora y, posteriormente, en UVI móvil hasta Salamanca.

En el acto también ha intervenido Carlos Rodríguez, alcalde en funciones de Toro, quien ha criticado a la Junta de Castilla y León por "prometer 20 millones de euros para Monte la Reina y no haber venido ni un céntimo aquí".