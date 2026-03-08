ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro
El servicio 112 de la Junta de Castilla y León recibió el aviso a las 19.53 horas
F. E.
Accidente de tráfico en Toro en las últimas horas de la tarde de este domingo 8 de marzo. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León, un turismo ha volcado en el pk 425 de la A-11, sentido Toro, resultando herido un varón de 71 años.
El 112 recibió el aviso a las 19.53 horas e inmediatamente contactó con la Policía Local de Toro, Tráfico de Zamora y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar del accidente para atender al conductor del vehículo.
- Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
- Obras exige el 'inicio inmediato' de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante
- Ahora Decide denuncia que Toro y el Alfoz “están abandonados por las administraciones”
- Ángeles Medina: 'Dejo la Alcaldía de Toro con tristeza, pero en parte liberada
- Toro da voz a las mujeres en la novedosa iniciativa 'Bibliotecas Humanas
- La Batalla de Toro: 550 años de la contienda que forjó la unidad de España
- El Santo Sepulcro y la Soledad de Toro rescata del olvido el ritual de Semana Santa la 'Quema del Judas
- El Cristo de la Luz inspira el cartel de la Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro