Herido un varón de 71 años al volcar su turismo en la A-11 en Toro

Accidente de tráfico en Toro en las últimas horas de la tarde de este domingo 8 de marzo. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León, un turismo ha volcado en el pk 425 de la A-11, sentido Toro, resultando herido un varón de 71 años.

El 112 recibió el aviso a las 19.53 horas e inmediatamente contactó con la Policía Local de Toro, Tráfico de Zamora y al Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar del accidente para atender al conductor del vehículo.