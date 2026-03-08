Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EDITORIAL ZAMORA: el legado feministaEncuesta Gesop para LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAEl calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidioReal Avilés-Zamora CF
instagramlinkedin

La ciudad de Toro se suma a la celebración del Santo Ángel de la Guarda

La misa y posterior procesión han protagonizado una jornada de hermanamiento el domingo 8 de marzo en Toro

GALERÍA | Toro festeja el Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía Local

GALERÍA | Toro festeja el Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía Local

Ver galería

GALERÍA | Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía Local de Toro / Yago Costoya / Yago Costoya

Yago Costoya

Este domingo, la Hermandad del Santo Ángel de la Guarda y la Policía Local de Toro, acompañados de numerosos toresanos y de la Asociación Cultural Banda Jesús Nazareno de Villaralbo, han celebrado la tradicional festividad del Santo Ángel de la Guarda, también patrón del cuerpo.

El día comenzó con una misa oficiada en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense en honor del Santo Ángel, cuya talla salió en procesión por las calles de la ciudad.

Los abades en ejercicio de la hermandad han sido este año Daniel Villar Velázquez, Javier Villar Velázquez, Santiago Guisado Hernández y Bautista García Galán.

Noticias relacionadas

Previamente, los hermanos de la cofradía se habían reunido con los miembros de la Policía Local de Toro en el palacio de los Condes de Requena. Asimismo, hubo presencia de ex compañeros, autoridades, representantes de otros cuerpos de seguridad y emergencias, y familiares, que también participaron en estos actos posteriores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents