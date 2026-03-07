Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toro retoma el Pórtico Musical de Semana Santa con el concierto "Vía Crucis de Luz"

La Banda "Bendito Cristo de las Tres Caídas" ofrece este sábado el tercer recital del ciclo en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina

Músicos de la Banda, en un ensayo en su sede de Toro

M. J. Cachazo

La iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina acogerá este sábado a las 19.00 horas, el tercer concierto del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro.

El recital "Vía Crucis de Luz" será ofrecido por la Banda de cornetas y tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" de Toro.

En el concierto también colabora Sandra Pérez Tamames, que narrará cada una de las estaciones. Las entradas tienen un coste de cinco euros y todo el dinero recaudado se destinará íntegramente a la cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, organizadora del evento.

Las entradas se pueden adquirir a través de la Banda, la junta administrativa de la cofradía y en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, desde una hora antes del inicio del concierto.

