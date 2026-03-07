Obras exige el "inicio inmediato" de los trabajos de consolidación del Palacio de Bustamante

La concejalía de Obras del Ayuntamiento de Toro ha instado a los propietarios del Palacio de Bustamante a iniciar con carácter "inmediato" los trabajos de desmontaje y retirada de escombros, intervención que fue autorizada a finales de enero por la Comisión Territorial de Patrimonio.

La concejala del área, Ruth Martín, ha destacado la importancia de comenzar la intervención prevista con la mayor celeridad posible porque, las intensas lluvias registradas en los últimos meses, "han empeorado" la situación del histórico inmueble que, cada vez, es más delicada y que compromete su conservación.

Por el momento, como confirmó la concejala, la propiedad del palacio de Bustamante, una entidad bancaria y una empresa, no ha comunicado al Ayuntamiento el inicio de los trabajos autorizados por Patrimonio, lo que supone un "riesgo" para el inmueble del siglo XV, en el que se han registrado hundimientos y desplomes que, entre otros daños, han provocado la desaparición de la estancia conocida como "oratorio" de Santa Teresa de Jesús.

Un vecino pasea por el entorno del histórico edificio. / M. J. C.

Por otra parte, Martín precisó que la autorización aprobada por Patrimonio excluye la demolición total del edificio y que los trabajos que debe acometer la propiedad se deben centrar en el desmontaje, el desescombro, la estabilización de los espacios en situación de ruina o la recuperación de "elementos" de especial valor patrimonial e histórico, al margen de "afianzar" otras estancias para evitar que se registren nuevos hundimientos en la "parte principal".

Los trabajos previstos y la consolidación del Palacio de Bustamante se deberán ejecutar bajo el estricto control de la dirección de obra, técnicos municipales y de la Junta, con el fin de "asegurar" que no se ponga en peligro la integridad del edificio y no se destruya elementos o restos que pudieran ser tratados como escombros. De esta manera, se pretenden preservar los escudos o las columnas ochavadas de un patio interior, entre otros elementos históricos.

Por otra parte, Martín recordó que tras el primer desplome registrado en el Palacio de Bustamante, el Ayuntamiento inició en 2018 un expediente que se ha dilatado en el tiempo por la inacción de la propiedad, lo que ha agravado su deterioro.

De hecho, fue necesario colocar un andamiaje en el exterior de la fachada del "oratorio" de Santa Teresa de Jesús para evitar que se desplomara hacia la vía pública.

En 2024 el Ayuntamiento decidió imponer multas coercitivas a la propiedad por no acatar una orden de ejecución. El Palacio de Bustamante fue incluido en la Lista Roja de Patrimonio en octubre de 2023.