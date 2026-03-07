El canal San José explica en Toro el proyecto de concentración parcelaria
La asamblea informativa sobre la reagrupación de fincas tendrá lugar el lunes 9 de marzo en el Ayuntamiento
Técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) presentarán el lunes 9 de marzo en Toro el proyecto de concentración parcelaria en un sector del canal San José, paso previo al proyecto de modernización de la infraestructura de riego.
La asamblea informativa tendrá lugar, a las 10.00 horas, en el Ayuntamiento de Toro, y los técnicos explicarán la calificación por categorías de las parcelas objeto de la concentración parcelaria.
El presidente del canal San José, Roberto Arias, confirmó que el proyecto de reconcentración afecta a unos 700 agricultores propietarios de las parcelas, enclavadas en los municipios de Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- Ahora Decide denuncia que Toro y el Alfoz “están abandonados por las administraciones”
- Ángeles Medina: 'Dejo la Alcaldía de Toro con tristeza, pero en parte liberada
- Toro da voz a las mujeres en la novedosa iniciativa 'Bibliotecas Humanas
- La Batalla de Toro: 550 años de la contienda que forjó la unidad de España
- El Santo Sepulcro y la Soledad de Toro rescata del olvido el ritual de Semana Santa la 'Quema del Judas
- Toro conmemora el 550 aniversario de la Batalla que marcó un “hito” en la historia de España