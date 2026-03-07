El canal San José explica en Toro el proyecto de concentración parcelaria

Técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) presentarán el lunes 9 de marzo en Toro el proyecto de concentración parcelaria en un sector del canal San José, paso previo al proyecto de modernización de la infraestructura de riego.

La asamblea informativa tendrá lugar, a las 10.00 horas, en el Ayuntamiento de Toro, y los técnicos explicarán la calificación por categorías de las parcelas objeto de la concentración parcelaria.

El presidente del canal San José, Roberto Arias, confirmó que el proyecto de reconcentración afecta a unos 700 agricultores propietarios de las parcelas, enclavadas en los municipios de Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero.