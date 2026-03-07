Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El canal San José explica en Toro el proyecto de concentración parcelaria

La asamblea informativa sobre la reagrupación de fincas tendrá lugar el lunes 9 de marzo en el Ayuntamiento

Regantes del canal San José en una asamblea de la comunidad. / M. J. C.

M. J. Cachazo

Técnicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) presentarán el lunes 9 de marzo en Toro el proyecto de concentración parcelaria en un sector del canal San José, paso previo al proyecto de modernización de la infraestructura de riego.

La asamblea informativa tendrá lugar, a las 10.00 horas, en el Ayuntamiento de Toro, y los técnicos explicarán la calificación por categorías de las parcelas objeto de la concentración parcelaria.

El presidente del canal San José, Roberto Arias, confirmó que el proyecto de reconcentración afecta a unos 700 agricultores propietarios de las parcelas, enclavadas en los municipios de Toro, Peleagonzalo y Villafranca de Duero.

