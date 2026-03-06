Toro da voz a las mujeres en la novedosa iniciativa "Bibliotecas Humanas"

Cuatro toresanas se convirtieron en las protagonistas de la iniciativa "Bibliotecas humanas" promovida por Rebeca Hernández Carazo, en colaboración con la concejalía de Igualdad y la Casa Municipal de Cultura, con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer el 8 de marzo.

En esta novedosa actividad, cuatro mujeres de Toro, Canto de la Torre, Norka Tovar, María José Ortiz de la Tierro y Raquel Álvarez Polo, compartieron con los asistentes capítulos de su trayectoria vital y profesional.

Los participantes fueron rotando en grupos para mantener encuentros cercanos, intercambiar opiniones y "aprender" de las cuatro toresanas protagonistas de la actividad.

Reconoció Hernández Carazo que, como ávida lectora, descubrió en Zamora las "Bibliotecas Humanas" que calificó como una "forma preciosa" de conocer las historias y vivencias de personas que "te llegan al corazón".

Además, resaltó que la iniciativa ha servido para reivindicar el papel de las mujeres y agradeció la colaboración de las cuatro protagonistas que, durante los encuentros con los participantes, abrieron su corazón y compartieron con ellos experiencias personales y desafíos, tanto de su vida como de su trayectoria laboral.

De "Bibliotecas Humanas", también destacó que es una "propuesta participativa" que permite "escuchar, conversar y aprender" de las cuatro mujeres que brindaron a colaborar y que, según Hernández Carazo, "representan la diversidad y la fuerza de este municipio".

Además, remarcó que la Biblioteca es un "espacio seguro", al margen de un lugar de intercambio cultural que colaboró en una iniciativa con la que se han pretendido "romper estereotipos" y acercar a los asistentes "realides diversas", además de reconocer el papel fundamental de las mujeres en la vida social de la ciudad de Toro.