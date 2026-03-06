Malestar en la Policía Local de Toro por el impago de un complemento aprobado en pleno
El sindicato UGT asegura que la plantilla ha cumplido su parte del acuerdo sobre disponibilidad y la cobertura de turnos ante la escasez de efectivos
El sindicato UGT ha denunciado públicamente el «incumplimiento» por parte del Ayuntamiento de Toro de un compromiso adquirido con la Policía Local sobre el pago de un complemento de cobertura de turnos aprobado en pleno a finales de diciembre de 2024.
En la citada sesión, según UGT, el Ayuntamiento de Toro ratificó la implantación de un complemento mensual para los agentes destinado a retribuir la especial disponibilidad y la cobertura de turnos ante la escasez de efectivos en la plantilla.
El complemento tan solo se abonó en enero de 2025, «pese a que durante todo el año se trasladó verbalmente a los agentes y a representantes de UGT que el pago se efectuaría y que el problema había sido la baja por enfermedad de una funcionaria». A pesar de que la trabajadora ya se ha incorporado al puesto «persiste el incumplimiento» y los agentes se sienten «engañados».
El sindicato considera "inaceptable" que se exija a los trabajadores el cumplimiento de acuerdos "mientras el Ayuntamiento no cumple con su parte, especialmente cuando dicho complemento fue aprobado formalmente en el pleno municipal".
Seguridad de los vecinos
Esta situación, como denuncia UGT, ha generado "malestar e indignación en la plantilla", ya que los policías están cumpliendo el acuerdo «realizando turnos, doblajes y cubriendo las necesidades del servicio para garantizar la seguridad de los vecinos de Toro, reafirmando su compromiso con la ciudadanía".
Además, recuerda que la Policía Local lleva tiempo trabajando con una plantilla «muy ajustada» y realizando un «esfuerzo extraordinario» para mantener el servicio, por lo que "lo mínimo que merecen los agentes es respeto institucional y el cumplimiento de los acuerdos adoptados" .
Por los motivos expuestos, UGT exige al Ayuntamiento de Toro que abone el complemento, incluyendo las cantidades que correspondan con carácter retroactivo y que se respete el acuerdo adoptado por el pleno.
Por último, advierte de que seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores y no descarta "adoptar las medidas que sean necesarias si esta situación no se corrige de forma inmediata".
