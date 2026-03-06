El Cristo de la Luz inspira el cartel de la Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro

El Cristo de la Luz ha inspirado el cartel anunciador de los actos que organizará la Asociación Parroquial Siete Palabras con motivo de la Semana Santa de Toro.

La artista local Marta González Lozoya es la autora del cartel, a la que la hermandad propuso crear "con total libertad" la obra, a través de uno de sus profesores en la Escuela de Arte.

En el cartel, la artista ha reflejado la imagen titular de la hermandad, realizada por Juan Picardo y que data del siglo XVI, en el interior de la Colegiata, con el rosetón al fondo.

Marta González Lozoya posa junto al cartel y a la imagen titular de la cofradía. / M. J. C.

En su obra realizada con pintura acrílica y en un tono monocolor, González Lozoya también ha pretendido plasma, de una forma figurativa, "una representación fiel" de la pieza del Cristo de la Luz, así como "la divinidad".

En el "encaje", González ha empleado tonos amarillos al igual que en rosetón de la Colegiata, así como otros más pardos y "austeros" con los que se identifican los cofrades de la hermandad toresana.

Por su parte, el presidente de la Asociación Parroquial Siete Palabras, David Alonso, destacó la calidad de la pintura que se convertirá en el cartel promocional y resaltó que refleja a la perfección, no solo la imagen titular, sino también "lo que buscamos en la cofradía", en alusión de los "tonos pardos" y a la luz que desprende el Crucificado y la Colegiata, su sede canónica.

Pintura que se convertirá en el cartel promocional de los actos de la hermandad. / M.J. C.

Además, resaltó la apuesta realizada por la Asociación Parroquial por los "artistas de nuestra tierra", ya que el pasado año el cartel fue creado por el hermano Marcos Vergel. En este punto también reconoció que la cofradía ha conferido prioridad a "obras pictóricas" para el cartel en lugar de fotografías, con la intención de "revalorizar" el trabajo de artistas como, en este caso, González Lozoya.

La obra pasará a ser propiedad de la cofradía con el fin de enriquecer su patrimonio y será exhibida en la Capilla de San Bartolomé, sede social de la Asociación Parroquial Siete Palabras de Toro que, cada sábado, abre sus puertas.