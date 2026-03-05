Un robo arrasa el refugio animal Abandonos en Toro
Los asaltantes se habrían llevado jaulas, pienso y comida húmeda, además de ocasionar destrozos en el recinto
Durante la tarde de ayer, 4 de marzo, la protectora "Abandonos en Toro" denunciaba en su perfil de Instagram haber sufrido un robo en un momento en el que la saturación del refugio impide su cierre. Los hechos se habría producido gracias a que los ladrones reventaron dos puertas del recinto y rompieron una de sus ventanas. "En 7 años que tenemos en las instalaciones del Ayuntamiento, nunca había pasado algo así", anunciaban en la publicación de su perfil.
En el robo se han sustraído jaulas, pienso, comida húmeda y causado sendos destrozos en las instalaciones de la protectora toresana. El equipo a cargo del refugio anuncia también que los hechos se han puesto en conocimiento de la Guardia Civil, y que se han tomado las medidas legales necesarias.
