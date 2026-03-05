La exalcaldesa de Toro dejará la política en 2027: "No se me puede pedir más, ni desde mi pueblo ni desde el PSOE"

Tras su renuncia a la Alcaldía, Ángeles Medina seguirá ejerciendo las funciones de concejala de Economía, pero cuando termine el mandato en 2027 abandonará la política.

Medina considera que ha llegado el momento de cerrar definitivamente una etapa después de 20 años asumiendo diferentes funciones en el Ayuntamiento, primero como edil de la oposición y, desde 2015, como responsable del área de Economía, hasta que en octubre de 2024 fue investida alcaldesa, tras prosperar la moción de censura presentada por Nos Movemos por Toro y el PSOE contra su antecesor en el cargo, el popular Rafael González.

La ya exalcaldesa de Toro tiene claro que, después de 20 años ininterrumpidos de dedicación a la política, “no se me puede pedir más, ni desde mi pueblo ni desde mi partido, en el que he tenido otros cargos orgánicos”, en alusión al PSOE.

"Tiempos convulsos"

Al mirar atrás, reconoce que, como concejala, ha tenido que vivir “tiempos convulsos” cuando ejerció el cargo en la oposición durante los mandatos de Jesús Sedano. A partir del 2015, tras la victoria del PSOE en las elecciones, Medina asumió las funciones de teniente de alcalde y concejala de Economía y, ya en 2023, por “unos problemas que están totalmente resueltos con el PSOE” decidió formar parte de la candidatura de Nos Movemos por Toro, a pesar de que “siempre me he sentido socialista”, en un gesto de lealtad con el exalcalde, Tomás del Bien, tras su expulsión de las filas socialistas.

Desde que asumiera cargos de responsabilidad en la gestión del Ayuntamiento de Toro en 2015, Medina ha trabajado para que “Toro diera un vuelco” y pasara de “ser una ciudad gris y apagada” a una “ciudad alegre y dinámica”. A nivel económico, recordó que cuando comenzó a gestionar la concejalía de Economía, la deuda del Ayuntamiento ascendía a 9 millones de euros que, en el anterior mandato logró rebajar y “dejar cuatro millones de euros en la cuenta”, al margen de materializar una mayor recaudación de impuestos con la intención de favorecer la “igualdad” entre todos los ciudadanos.

En su balance de gestión desde sus diferentes cargos de responsabilidad, Medina también resaltó la restauración de edificios municipales o el fomento del deporte con la mejora de las instalaciones o la reapertura de la piscina climatizada.

Además, resaltó el decidido apoyo del Ayuntamiento a la cultura que, en su etapa como alcaldesa, ha reforzado con la adquisición del Teatro Latorre y la compra del antiguo Cine Imperio, con el objetivo de que la ciudad cuente con un espacio más amplio para la celebración de actividades.

Monte la Reina

De su gestión como alcaldesa también destacó que en el último año y medio se ha dado un “impulso impresionante” al proyecto del campamento militar de Monte la Reina por parte del Ministerio de Defensa, la Junta y el Ayuntamiento.

No obstante, reconoció que la pretensión del Ayuntamiento es que parte de los militares fijen su residencia en Toro y, para conseguir este objetivo, ha impulsado la construcción de 37 viviendas de protección oficial en un solar adquirido en Judería que ya ha sido a Somacyl y que también permitirá revitalizar el casco histórico de Toro.

A esta promoción se sumará otra promovida por la Junta para alquiler social, que se materializará en otro solar de la ciudad por lo que, finalmente, está previsto construir alrededor de 70 nuevas viviendas en Toro.

Ciclo integral del agua

Del mismo modo, subrayó que, como alcaldesa, ha dejado encarrilado el cambio de gestión del ciclo integral del agua con la firma de un convenio con Somacyl, que se materializará en julio y que permitirá rebajar la tasa que abonan los ciudadanos y que, como aclaró, “es la más cara de toda España”.

Este cambio también contempla la adecuación de un nuevo sistema de captación del agua directamente desde el Duero, en el que está previsto invertir 3 millones de euros, para evitar episodios de contaminación como el de 2023, cuando se prohibió el consumo del agua de la red municipal por los elevados niveles de arsénico.

Por último, Medina lanzó un mensaje directo al PSOE al "desear" que no tengan que pasar otros 40 años para que una mujer ostente el cargo de alcaldesa en Toro, que enlazó con su petición de apoyo para la candidatura socialista a las Cortes de Castilla y León, de la que forma parte la concejala de Toro, María Velasco.