Carlos Rodríguez seguirá una "línea continuista" en la gestión del Ayuntamiento de Toro

El secretario general del PSOE en Toro, Carlos Rodríguez ha asumido este jueves la Alcaldía en funciones, tras la renuncia al cargo de Ángeles Medina.

Su investidura como nuevo alcalde de Toro, el tercero desde mayo de 2023, tendrá lugar en la sesión plenaria convocada para el miércoles 11 de marzo, a las 19.00 horas.

En la despedida de su compañera en el equipo de Gobierno, Rodríguez agradeció públicamente el trabajo realizado por Medina durante el último año y medio, tras prosperar la moción de censura acordada por el PSOE y Nos Movemos por Toro ante la “la parálisis administrativa y funcional” del Ayuntamiento durante la etapa de gobierno del PP.

Rodríguez enmarcó la alternancia en la Alcaldía en el citado acuerdo entre ambas formaciones políticas, relevo que, como adelantó, no conllevará cambios en el equipo de Gobierno de coalición.

Además, aseguró que para el resto del mandato, el Gobierno local seguirá una “línea continuista”, aunque tratará de materializar proyectos que están encarrilados, pero que hay que culminar, tales como la rehabilitación del Teatro Fundos Latorre y del Cine Imperio, así como la construcción de viviendas de protección pública y el convenio con Somacyl sobre la futura gestión del ciclo integral del agua, para propiciar una “rebaja” de las tasas que en la actualidad abonan los ciudadanos.

Monte la Reina, una prioridad

No obstante, el alcalde en funciones reconoció que una de las prioridades del equipo de Gobierno hasta el final del mandato será dar un impulso definitivo al proyecto de Monte la Reina para que en 2027 “esté casi finalizado”, porque “será el motor de la ciudad”.

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento ha promovido la construcción de viviendas de promoción pública, con la intención de que parte de los militares que sean destinados a Monte la Reina puedan fijar su residencia en Toro, a la vez que reconoció que el equipo de Gobierno también “hará todo lo posible” para que empresarios privados edifiquen más viviendas en la ciudad, que no es ajena al problema de un mercado inmobiliario tensionado.

Azucarera

Por otra parte, Rodríguez se refirió a otro de los motores de la ciudad, la fábrica de Azucarera, y precisó que, tras la reestructuración de la empresa, que ha provocado el cierre de la planta de La Bañeza, la de Toro ha ampliado la molturación de remolacha, al margen de que los trabajadores que fueron incluidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) “se querían jubilar en su mayoría”.

En este sentido, anunció que, durante su gestión, el Ayuntamiento seguirá apoyando a cualquier empresa que pretenda instalarse en la ciudad y que genere empleo, a pesar de la dificultad de algunas industrias a la hora de encontrar mano de obra.

De cara a las elecciones municipales que se celebrarán en 2027, Rodríguez aclaró que la decisión sobre quién encabezará la candidatura socialista será adoptada por los afiliados del PSOE en Toro, “como se ha hecho siempre”