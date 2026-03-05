Antonio Turiel, científico del CSIC: "las plantas de biogás y biomasa tienen un rendimiento negativo”

El científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio Turiel, describe que nuestra sociedad se enfrenta a un “problema de sostenibilidad” y se centra, durante la conferencia, en las cuestiones medioambientales y, especialmente, en el agotamiento de recursos. El acto, celebrado en el Teatro Fundos Latorre de Toro, ha sido organizado por la asociación Defendiendo lo Vacío de Villardondiego y Pozoantiguo, y también ha contado con la presencia del presidente de la Federación de Asociaciones "Zamora en Pie", Jenaro Leal.

El investigador considera que “se genera la idea confundida de que nuestro problema de sostenibilidad es solamente medioambiental, cuando realmente no es así”.

En cuanto a los recursos, Turiel expresa que “Estados Unidos sabe que no van a durar mucho los pozos de fracking”, lo que han compensado durante estos últimos años, explica, “excavando cada vez más deprisa, pero esta estrategia se les está acabando”.

Señala que el Departamento de Energía de EEUU realiza “proyecciones a la baja porque saben que van a perder como el 20% de producción en cosa de un par de años”.

Turiel describe que este es el motivo que explica gran parte de los movimientos que realiza Donald Trump, “que muchas veces se intentan justificar por la cuestión ambiental, pero va mucho más allá”. Concretamente, señala que se debe a la escasez de energía.

En cuanto al modelo de la renovable eléctrica industrial, expresa que “no funciona” y que tiene “muchos inconvenientes”. Para ello, señala que el consumo de electricidad en España “lleva estancado en el 22% del total de la energía que se consume desde hace alrededor de 30 años”. “El coche eléctrico, se está viendo los límites que tiene”, añade.

Sobre los proyectos de hidrógeno verde, Turiel afirma que “las grandes empresas están abandonándolo” debido a que es “una sustancia ineficiente”, por tanto, continúa, “no es económicamente rentable”.

Por otro lado, el científico también expresa que las plantas de biogás y biomasa tienen “un rendimiento negativo”. Además, señala que la tecnología "no es innovadora", sino que emplean “la misma que hace 80 años” y que funcionan “a base de subvenciones, tanto en España, como en todas partes”.

Afirma que hay una tendencia a “huir del debate sobre la factibilidad técnica” porque “no tiene ningún sentido”. El investigador plantea mejorar la eficiencia, cambiar el modelo de consumo y apostar por otros sistemas de aprovechamiento de energía “más simples” como soluciones. Sin embargo, “ya te puedes olvidar de la idea de que vas a mantener un sistema económico orientado al crecimiento infinito”, remarca.

Por último, concluye añadiendo que “seguimos con la idea de que hay que crecer a toda costa”, pero que “empieza a ser físicamente imposible” debido a que “existen unas leyes de la termodinámica que definen y acotan”. Turiel considera que este rumbo “lleva a muchas contradicciones, bandazos y políticas poco erráticas”.

Noticias relacionadas

Leal invita a los vecinos a la concentración que se ha programado el sábado 7 de marzo, a las 12.00 horas en Toro, para estar "todos defendiendo que no se instalen plantas de biogás".