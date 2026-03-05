Ángeles Medina formaliza en pleno su dimisión: "Ha sido un honor ser la primera alcaldesa de Toro"

Apenas cuatro minutos se ha prolongado este jueves el pleno extraordinario en el que Ángeles Medina ha dado cuenta a la Corporación Municipal de su dimisión como alcaldesa de Toro, cargo que pasa a ocupar, como regidor en funciones, el socialista Carlos Rodríguez que será investido nuevo alcalde en otra sesión plenaria que se celebrará el miércoles 11 de marzo, a las 19.00 horas.

La alternancia en la Alcaldía de Toro hasta final del mandato formaba el acuerdo de la moción de censura por el que el PSOE y Nos Movemos por Toro desbancaron de la Alcaldía, en octubre de 2024, al popular Rafael González.

Visiblemente emocionada, Medina enmarcó su “dimisión irrevocable” como alcaldesa en “motivos estrictamente personales y profesionales”, a la vez que subrayó que la renuncia “se formula de manera libre, voluntaria y expresa y con pleno respeto al funcionamiento institucional del Ayuntamiento y a la normativa vigente en materia de Régimen Local”.

"Nueva etapa"

Una vez comunicada la dimisión al pleno, Medina se refirió a la “nueva etapa” que ahora comienza, desde que en el año 2007 inició su andadura política como concejala del Ayuntamiento de Toro, cargo que seguirá ejerciendo hasta el final del presente mandato en el seno del equipo de Gobierno.

Además, agradeció públicamente el respaldo recibido en su etapa como alcaldesa por sus “compañeros” del equipo de Gobierno de coalición, los técnicos municipales y los trabajadores del Ayuntamiento, aunque también reconoció el “respeto” de los concejales de la oposición en el último año y medio.

Por otra parte, Medina reconoció que el de alcaldesa ha sido “un cargo más” en su carrera política, porque su principal cometido desde 2015 ha sido el de desempeñar las funciones de concejala de Economía, que seguirá ejerciendo hasta el final del mandato, “en aras a hacer todo lo posible por el mejor funcionamiento del Ayuntamiento y a satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Toro”.

Por último, Medina destacó el “honor” que ha supuesto haberse convertido en la primera mujer que, durante la democracia, ha desempeñado el cargo de alcaldesa y deseó que “no sea la última y que tengamos que esperar otros 40 años” para que otra toresana acceda a la Alcaldía.