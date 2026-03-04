Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Casa de Cultura de Toro albergará una exposición en homenaje a la artesana Victoria Neira

"Puntadas de una vida" se inaugurará el próximo lunes 9 de marzo, a las 12.30 horas

Cartel de presentación de la exposición &quot;Puntadas de una vida&quot;

Cartel de presentación de la exposición "Puntadas de una vida" / Cedida

Yago Costoya

El Ayuntamiento de Toro, a través de la concejalía de Cultura, presenta la exposición “Puntadas de una vida”, un recorrido por la trayectoria de la artesana, creadora y apasionada de la costura y el bordado, Victoria Neira Calvo.

La muestra se inaugurará oficialmente en la Casa de Cultura el lunes 9 de marzo, a las 12.30 horas, y estará disponible hasta el lunes 6 de abril. A través de esta exposición se propone un diálogo entre la artesanía, la investigación histórica y la creación.

La artesana investigó sobre los trajes antiguos de Castilla y León. Para ello, estudió sus formas, tejidos, colores y simbolismos, lo que también le llevó a la creación de piezas que interpretan la tradición desde una mirada muy personal.

La iniciativa ha surgido como una muestra de amor, admiración y recuerdo por parte de sus hijas. Además, Toro fue la ciudad en la que Neira nació, por lo que celebrar la exposición en este escenario tiene un gran significado.

El público podrá visitar la muestra de forma gratuita en horario de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, como los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

El Ayuntamiento invita a los ciudadanos y visitantes a contemplar la creación que nace de la aguja y el hilo.

