Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes Avril en Zamora: pruebasNuevos embarcaderos para el río Duero en ZamoraReal Avilés-Zamora CFConflicto en Oriente Medio, en directo
instagramlinkedin

Las ayudas por los daños de las inundaciones no se tramitan en el Ayuntamiento de Toro

Pueden solicitarse a través de órganos de la administración pública o en la sede electrónica del Ministerio del Interior

La crecida del río Duero durante el lunes 9 de febrero a su paso por Toro.

La crecida del río Duero durante el lunes 9 de febrero a su paso por Toro. / Y.C.

El Gobierno de España a través de la Subdelegación del Gobierno de Zamora presenta una línea de ayudas para el territorio afectado por emergencias de Protección Civil (ZAGEPC) hasta el viernes 20 de marzo de 2026.

Las oficinas municipales del Ayuntamiento de Toro no gestionan la solicitud de los modelos ni la tramitación de ayudas. Se podrán presentar a través de órganos de la administración pública o mediante la sede electrónica del Ministerio del Interior. Los modelos de solicitud se encuentran en la web de Protección Civil.

Los beneficiarios son unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales o daños materiales en vivienda y enseres, como también las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios de menos de 50 empleados por daños en el local o bienes afectados en la actividad.

Estas ayudas son distintas a las que están establecidas para Infraestructuras Municipales y Red Viaria, que se instruyen a través de la aplicación Aura. Además, la Subdelegación del Gobierno de Zamora afirma que “son subsidiarias con cualquier otro tipo de ayudas que se puedan recibir por parte de otras Administraciones Públicas”.

Noticias relacionadas

Podrá encontrarse más información en los teléfonos de contacto: 980 759 138 ó 980 759 136

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
  2. La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
  3. Ángeles Medina: 'Dejo la Alcaldía de Toro con tristeza, pero en parte liberada
  4. 50 empresas de Castilla y León se conjuran en Toro para avanzar en eficiencia energética
  5. La Batalla de Toro: 550 años de la contienda que forjó la unidad de España
  6. El Santo Sepulcro y la Soledad de Toro rescata del olvido el ritual de Semana Santa la 'Quema del Judas
  7. Toro conmemora el 550 aniversario de la Batalla que marcó un “hito” en la historia de España
  8. El colegio Hospital de la Cruz de Toro logra la 'Excelencia en Ingeniería' en la First Lego League

El PSOE de Zamora anticipa en Toro la campaña electoral con la "pegada virtual de carteles"

El PSOE de Zamora anticipa en Toro la campaña electoral con la "pegada virtual de carteles"

Ya se pueden solicitar las ayudas por los daños de las inundaciones en Toro

Ya se pueden solicitar las ayudas por los daños de las inundaciones en Toro

Las ayudas por los daños de las inundaciones no se tramitan en el Ayuntamiento de Toro

Las ayudas por los daños de las inundaciones no se tramitan en el Ayuntamiento de Toro

Iñaki Gómez propone "organización" para que el campamento militar de Monte la Reina fije población

Iñaki Gómez propone "organización" para que el campamento militar de Monte la Reina fije población

Dos alumnas del Pardo Tavera de Toro ganan en la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León

Dos alumnas del Pardo Tavera de Toro ganan en la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en La Guareña: su marido, detenido

La visita al Archivo Municipal de Toro recupera la memoria sobre las mujeres en la Batalla de Toro

La visita al Archivo Municipal de Toro recupera la memoria sobre las mujeres en la Batalla de Toro

El colegio Hospital de la Cruz de Toro logra la "Excelencia en Ingeniería" en la First Lego League

El colegio Hospital de la Cruz de Toro logra la "Excelencia en Ingeniería" en la First Lego League
Tracking Pixel Contents