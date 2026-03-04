Las ayudas por los daños de las inundaciones no se tramitan en el Ayuntamiento de Toro
Pueden solicitarse a través de órganos de la administración pública o en la sede electrónica del Ministerio del Interior
El Gobierno de España a través de la Subdelegación del Gobierno de Zamora presenta una línea de ayudas para el territorio afectado por emergencias de Protección Civil (ZAGEPC) hasta el viernes 20 de marzo de 2026.
Las oficinas municipales del Ayuntamiento de Toro no gestionan la solicitud de los modelos ni la tramitación de ayudas. Se podrán presentar a través de órganos de la administración pública o mediante la sede electrónica del Ministerio del Interior. Los modelos de solicitud se encuentran en la web de Protección Civil.
Los beneficiarios son unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales o daños materiales en vivienda y enseres, como también las personas físicas y jurídicas titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios de menos de 50 empleados por daños en el local o bienes afectados en la actividad.
Estas ayudas son distintas a las que están establecidas para Infraestructuras Municipales y Red Viaria, que se instruyen a través de la aplicación Aura. Además, la Subdelegación del Gobierno de Zamora afirma que “son subsidiarias con cualquier otro tipo de ayudas que se puedan recibir por parte de otras Administraciones Públicas”.
Podrá encontrarse más información en los teléfonos de contacto: 980 759 138 ó 980 759 136
