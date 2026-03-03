Iñaki Gómez propone "organización" para que el campamento militar de Monte la Reina fije población

Los candidatos del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León han expuesto en Toro su propuesta de planificación y coordinación para que el campamento militar de Monte la Reina contribuya a fijar población en la zona.

El cabeza de lista del PSOE de Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, señaló que es necesaria la “planificación y coordinación” para que los militares y sus familias puedan asentarse en Toro y la comarca. Destacó que, “a pesar de que el Gobierno de España destina 200 millones de euros de inversión directa que queda en la comarca”, la situación apunta a que “todas las familias acabarán trasladándose a Valladolid”. Además, expuso que "el 18 de julio de 2021, Alfonso Fernández Mañueco anunció 15 millones de euros para Monte la Reina, de los cuales hasta la fecha no ha llegado nada".

La candidata María Velasco señaló que se espera la llegada de 1.200 militares con sus familias, entre los que “algunos se quedarán y otros se marcharán”. Para que permanezcan, sostiene que es necesaria la planificación por parte de la Junta de Castilla y León. Advirtió sobre la “desigualdad” entre los habitantes del mundo rural y las ciudades: "Si evaluamos lo que está invirtiendo la Junta, es absolutamente nada”.

En cuanto a Toro, afirmó que en la guardería Virgen del Canto “solo hay seis nuevas cunas y no se cubren los nacimientos que ha habido”, además señaló que los padres emitían quejas hace un año por aulas que alcanzaban altas temperaturas. También denunció la falta de un pabellón en el colegio Magdalena de Ulloa, la ausencia de una formación profesional en Toro adaptada a “la industria local” y la “obligación de pagar” el transporte escolar para quienes tienen que estudiar fuera de la localidad.

Fagúndez, Gómez y Velasco también reconocieron la gestión llevada a cabo durante el año y medio de mandato de la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina. La propia Medina destacó que “acabamos de cerrar la liquidación del presupuesto con casi un 85% de la ejecución en inversiones”, lo que significa, continuaba, “evaluar y gestionar para todos, no para algunos”. También expuso que “Monte la Reina, recuperado por el Partido Socialista, fue cerrado por el PP. Aznar solo vino a Castilla y León a prosperar para ser luego el presidente de la nación”.

Por su parte, el secretario provincial socialista ,Antidio Fagúndez, subrayó que la gestión del Partido Popular en la Junta de Castilla y León “ha deteriorado los servicios públicos”, ejemplificándolo en el campamento militar de Monte la Reina, que se ha convertido en “el principal proyecto del Gobierno de España para dinamizar la economía de la provincia, de Toro y su comarca”, mientras que, por parte del Partido Popular asegura que “fue el impulsor de vender los terrenos y la presidenta de la Diputación quería convertirlos en un coto de caza”.

Explicó que el Gobierno central “invierte una cantidad millonaria cada año en Monte la Reina”, mientras que la Junta “dispone de un millón de euros en los presupuestos que no ejecuta en competencias de vivienda, sanidad, transporte ni educación”, por lo que, cuando los militares lleguen, expresa que no habrá los suficientes servicios para que se puedan asentar en la zona.

También informó de que en las próximas semanas se completará la fase 1 del proyecto, con la puesta en marcha de los campos de maniobra y tiro “que estarán disponibles para el uso del Ejército de Tierra durante todo el año”, mientras que la fase de alojamiento expuso que "se pondrá en marcha en 2027, con el compromiso del Gobierno de España de que antes de la finalización de ese año pueda albergar a los militares en las instalaciones".