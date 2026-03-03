El colegio Hospital de la Cruz de Toro logra la "Excelencia en Ingeniería" en la First Lego League

El trabajo desarrollado durante el año escolar del profesorado y el alumnado de 5º y 6º de Primaria ha sido reconocido en la categoría Challenge de “Unearthed”, la nueva edición de la First Lego League de Salamanca, un evento realizado con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas.

Para esta temporada, centrada en la arqueología, María del Canto, directora del centro, describe que han realizado un “pincel LiDAR inteligente”. Lo define como un proyecto de innovación que consiste en un vehículo impreso en 3D, equipado con tecnología LiDAR y una luz que se enciende cuando detecta “restos arqueológicos”.

Aunque desempeñan esta iniciativa a lo largo del curso, del Canto expone que el objetivo final es “ir a Salamanca”. En el evento, la directora explica que los alumnos también aprenden de las presentaciones y los proyectos que realizan el resto de participantes, pues se exponen ante el jurado.

El centro ha participado en cuatro ediciones y este es el segundo año consecutivo en el que reciben un reconocimiento en la categoría Challenge, que esta edición ha comprendido a 22 formaciones. Entre ellas, se encontraban los alumnos de 5º y 6º de Primaria, en un grupo que han denominado “Robocruz”, pero también había jóvenes de hasta 16 años.

“Ellos, que son los más pequeños, defienden su proyecto con mucha dignidad”, reconoce del Canto, aunque, en este caso, solo dos equipos logran el pase a la final nacional, “que suelen ser los mayores”, explica.

Por otro lado, en la categoría Explorer, solo se defienden los proyectos ante los jueces. En esta modalidad, han participado algunos alumnos de 3º y 4º de Primaria, aunque del Canto afirma que trabajan la robótica desde 1º para que sigan desarrollando este interés a lo largo de los cursos.

Noticias relacionadas

Se trata de la décima edición del evento, celebrado en el Colegio Hospedería Fonseca de Salamanca. Ha sido organizado por la Universidad de Salamanca y su Parque Científico, con la colaboración de más de 130 voluntarios de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, a través de su Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.