La visita al Archivo Municipal de Toro recupera la memoria sobre las mujeres en la Batalla de Toro

La "inusual" visita al Archivo Municipal de Toro, ubicado en el histórico edificio del Arco del Postigo, ha congregado a interesados por conocer la documentación de las mujeres en la Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476 en el paraje de “la Sangradera”, que aseguró el trono de Isabel la Católica y la unión de las coronas de Castilla y Aragón.

La directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames , se centró en las figuras de Juana “la Beltraneja”, Isabel la Católica y Antona García. Sin embargo, reconoció que “realmente no hay documentación de las tres” en el Archivo Municipal de Toro, pero que sí que podría encontrarse en el “cercano” Archivo General de Simancas (Valladolid), como también “la mayor parte” en su versión digital.

Además, explicó que cada archivo contiene la documentación que genera la institución a la que pertenece. En este caso, Tamames concretó que lo que se encuentra en el Archivo Municipal es la documentación producida por el Ayuntamiento, mientras que el de Simancas se trata del primer y más antiguo archivo oficial de la Corona de Castilla. Asimismo, mencionó que el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid conserva fondos de carácter judicial generados por la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid (1371-1834), así como de otras instituciones posteriores.

Visita al Archivo Municipal de Toro. / Yago Costoya

Sobre Antona García, Tamames mostró un expediente de archivo en el que un miembro de la Real Academia de la Historia de Madrid, que impartió una conferencia sobre este personaje histórico, solicitó al Ayuntamiento de Toro que se publicase una noticia al respecto en el Heraldo de Zamora, que se compartió el 10 de enero de 1949 con el título: “Antona García, defensora de Toro, heroína de Tirso”.

En este contexto, Tamames describió que tanto la figura de Antona García como la de Isabel la Católica “se ensalzaban y se reivindicaban como dos fuerzas de la identidad española durante el franquismo”.

Por otra parte, enseñó el impreso de un documento que localizó en el Archivo General de Simancas, en el que unos habitantes de San Martín de Roales (Burgos), un siglo después de la batalla, certificaban que eran familiares de esta figura histórica para no pagar tributos donde vivían, “un privilegio real que los Reyes Católicos entregaban a los descendientes de Antona García en reconocimiento de su ayuda en el conflicto”, añadió la directora de la Casa de Cultura.

Sobre Juana “la Beltraneja”, explicó que “tenía 12 años cuando se libró la batalla” y que, por tanto, en el Archivo Municipal “no hay absolutamente nada”. Sin embargo, mostró dos impresos que recogió del Archivo de Simancas.

El primero de ellos, se trataba de "una carta de Iñigo Mendoza, el ayo que se encargaba de cuidarla, enviada en defensa de 'la Beltraneja' cuando Isabel la Católica se proclamó reina de Castilla. Además, enseñó otro impreso de la bula papal, emitida cuando decidió ingresar al convento de Santa Clara de Coimbra en 1480, "para negarse a casarse con Don Juan, hijo de los Reyes Católicos, tras el fallecimiento de Alfonso V".

A continuación, Tamames mostró un documento oficial de las ordenanzas de los Reyes Católicos de 1482, que realmente se trata de una copia de 1766 que solicitó el Ayuntamiento de Toro al Archivo de Simancas ,tras sufrir un incendio en 1761, en el que se perdieron la mayor parte de los registros que conservaba hasta esa fecha.

La visita también permitió conocer la planta baja del Arco del Postigo, segundo recinto amurallado de la ciudad. / Yago Costoya

En referencia a Toro, la directora de la Casa de Cultura expresó que “el patrimonio artístico todos lo tenemos claro, pero el patrimonio documental también hay que protegerlo. Es historia y propiedad de los toresanos”. También recordó que los ciudadanos pueden solicitar documentación a través del Registro del Ayuntamiento.

Además de conocer el Archivo Municipal, que almacena 2.254 libros y 1.739 cajas con legajos de documentación, los visitantes también pudieron recorrer todo el edificio del Arco del Postigo, segundo recinto amurallado de la ciudad. Este espacio ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo hasta inaugurarse en su actual función el 22 de junio de 1990.

Esta ha sido la primera actividad organizada dentro la programación de eventos para el mes de marzo que anunció el Ayuntamiento de Toro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.