Dos alumnas del Pardo Tavera de Toro ganan en la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León

Cecilia Díez y Rocío Pérez, estudiantes de 1° de Bachillerato del IES Cardenal Pardo de Tavera de Toro, se han alzado con el primer premio en una categoría de la XXI Olimpiada Filosófica de Castilla y León, celebrada el viernes 27 de febrero en Salamanca.

Las alumnas obtuvieron el galardón en la categoría Vídeo Filosófico, a través de "Molinos inteligentes", una pieza que el jurado destacó por la originalidad del enfoque, que conecta tradición literaria y retos tecnológicos; la solidez del planteamiento filosófico, centrado en la ética y la autonomía humana ante la inteligencia artificial; y la calidad técnica y expresiva del vídeo, realizado íntegramente por ellas. Las estudiantes recibieron el reconocimiento tras una jornada de reflexión, talleres y actividades filosóficas en las que las tuvieron que defender su trabajo.

El vídeo reflexiona, desde una perspectiva crítica y creativa, sobre el papel de la inteligencia artificial en la sociedad contemporánea. En la pieza, las alumnas reinterpretan el célebre episodio de los molinos de viento de Don Quijote, presentando a la inteligencia articial como esos “gigantes de la actualidad” con los que convivimos, pero que suponen “fuerzas imponentes que requieren de una mirada filosófica que sea capaz de analizarlas, cuestionarlas y situarlas en su debido lugar”.

Asimismo, la alumna de 3.º de ESO Ariadna Hernández obtuvo el tercer puesto en la categoría de Disertación Filosófica con su trabajo “El antiintelectualismo como arma política en la actualidad”.

Desde el IES Cardenal Pardo de Tavera, se ha querido destacar el compromiso, la creatividad y la madurez intelectual demostrada por sus alumnas, cuyo reconocimiento anima a seguir fomentando la filosofía “como herramienta esencial para comprender y transformar el mundo”. También han reconocido que sus trabajos son un ejemplo del “potencial educativo del pensamiento crítico en las aulas”.