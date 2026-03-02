Toro se reencontrará con el Santo Ecce Homo en su novenario

Los toresanos podrán renovar la profunda devoción que sienten por el Santo Ecce Homo durante la celebración del solemne novenario, que tendrá lugar en la iglesia de San Julián de los Caballeros.

La cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla organiza el novenario, que se desarrollará, a las 20.00 horas, desde el 7 hasta el 15 de marzo.

El Santo Ecce Homo es uno de los emblemas de la Pasión de Toro, ya que es la única imagen que se salvó del devastador incendio que en 1957 arrasó la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.