El Santo Sepulcro y la Soledad de Toro rescata del olvido el ritual de Semana Santa la "Quema del Judas"

La Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad recuperará este año la "Quema del Judas", un ritual vinculado a la Semana Santa que en Toro dejó de celebrarse en la década de los 50 del pasado siglo.

La recuperación de esta tradición fue uno de los puntos abordados en la asamblea anual celebrada por la hermandad toresana, en la que se concretaron otros detalles de las procesiones y actos que organizará durante la Pasión toresana.

El "Hermano Mayor" de la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad, Mario González, destacó que la hermandad ha decidido "rescatar" la "Quema del Judas", que antiguamente se recreaba en la Plaza Mayor de Toro el Domingo de Resurrección.

Este ritual volverá a celebrarse este año el Domingo de Resurrección, a partir de las 18.00 horas, en la Plaza Mayor y, con su recreación, la Asociación del Santo Sepulcro recupera una tradición popular en la que se prende un muñeco que representa a Judas Iscariote y que simboliza el triunfo del bien sobre el mal.

"Pequeños cofrades"

Además, la hermandad se ha propuesto hacer partícipes a los niños de esta tradición con la organización de los talleres "Pequeños cofrades", que tendrán lugar los días 30 y 31 de marzo. En el marco de estos talleres, los participantes colaborarán con la Asociación en la decoración del muñeco que será prendido en la "Quema del Judas", aunque otro de sus objetivos es que se acerquen a la hermandad y conozcan su historia, sus pasos, sus procesiones y los actos que organiza durante la Pasión.

Otro de los asuntos abordados en la asamblea fue el traslado del Sermón del Desenclavo, de la Glorieta a la plaza de La Colegiata, con la pretensión de "dignificarlo" y evitar interferencias con el ruido que se genera el Viernes Santo en torno a los establecimientos hosteleros enclavados en el corazón de la ciudad.

Mario González lee desde el altar mayor los nombres de los nuevos abades en la misa. / M.J. C

Por otra parte, en la asamblea, la junta directiva informó a los asistentes sobre el cambio de recorrido de la procesión oficial de Jesús Muerto del Viernes Santo por las obras de renovación que se están ejecutando en la calle San Pedro.

Por este motivo, la Asociación del Santo Sepulcro ha optado por un recorrido "más corto", que partirá de la iglesia del Santo Sepulcro y que proseguirá por la Plaza Mayor hasta la de la Colegiata, donde tendrá lugar el Sermón del Desenclavo. Acto seguido la procesión proseguirá por la calle San Lorenzo, el Sol, Santa Marina, Puerta del Mercado y Plaza Mayor.

Durante la asamblea también se informó a los asistentes sobre la segunda edición de la campaña de donación de sangre, que tendrá lugar el 23 de marzo en el centro de salud.

En el preludio de la asamblea, cofrades asistieron a la misa oficiada en la iglesia de San Julián de los Caballeros en la que se recordó a los hermanos difuntos y en la que tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos abades y adjuntos. En la eucaristía, la hermandad recordó con especial emoción al hermano Alfonso Marbán y al párroco Javier Prieto.