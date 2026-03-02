Dolor, memoria y consuelo vertebran el segundo concierto del Pórtico de Semana Santa en Toro
El grupo vocal "Accademia" estrena en la Colegiata su proyecto "Per Crucem ad Paradisum" en el marco del ciclo musical de la Pasión
El grupo vocal "Accademia" estrenó en la Colegiata de Toro "Per Crucem ad Paradisum" durante el segundo concierto organizado en el marco del Pórtico Musical de la Semana Santa.
Las numerosas personas que se congregaron en el templo interiorizaron la propuesta de "Accademia", basada en un recorrido musical por la Pasión, a través del dolor, la memoria y el consuelo.
Estos sentimientos se desprenden de obras interpretadas en el concierto, tales como "Stabat Mater" de Rheinberger, el "Requiem" de James Whitbourn y "Pater Noster" del joven compositor Víctor Esteban.
Además, la atmósfera de recogimiento y meditación que se respiraba en el interior de la Colegiata fue realzada por el acompañamiento del órgano de Juan Pablo Hervada Puerta y el clarinete de Melania Mayo de Vega.
El Pórtico Musical proseguirá el sábado 7 de marzo con el concierto "Vía Crucis de Luz" que, a las 19.00 horas, la banda de cornetas y tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" ofrecerá en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina.
Las entradas tienen un coste de cinco euros y el dinero recaudado será destinado a la cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de las Campanilla.
