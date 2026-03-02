Bodegas Fariña convoca el 21º Concurso Nacional de Pintura "Primero 2026"

Bodegas Fariña abre este lunes el plazo de inscripción de obras del 21º Concurso Nacional de Pintura “Primero 2026”, dirigido a artistas residentes en España. La obra ganadora recibirá un premio de 3.000 euros y su reproducción se convertirá en la imagen del vino “Primero 2026”, presente en más de 150.000 etiquetas.

El concurso busca una pieza original, abstracta y admite técnica libre. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de abril. La participación se formaliza a través del formulario disponible en la página web de la bodega.

40 obras serán seleccionadas por un jurado profesional de entre todas las que se presentan a concurso, que formarán parte de la Exposición de Pintura “Primero 2026” en el Museo Fariña. La obra ganadora se dará a conocer el sábado, 6 de junio, a las 12:00 horas, en un acto público al que estarán invitados los 40 artistas seleccionados.

Además de su vertiente cultural, la exposición ofrece la posibilidad de adquirir las obras expuestas, con el objetivo de dar visibilidad a los creadores en el ámbito del arte contemporáneo. La muestra podrá visitarse en Toro hasta junio de 2027 y, de forma permanente, en la galería virtual de la bodega, también en su página web.