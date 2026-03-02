Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aplazada la función de "Mammon't" en Toro del 7 de marzo

La obra se trasladará a una nueva fecha, todavía por determinar

Aplazan la función de &quot;Mammon't&quot; en Toro

Aplazan la función de "Mammon't" en Toro / CEDIDA

Yago Costoya

El espectáculo de "Mammon't", de la compañía Etéreo Teatro, previsto para el sábado 7 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Fundos Latorre, ha sido aplazado hasta nueva cita, aún por anunciar.

En cuanto se confirme la nueva fecha, las personas que adquirieron entradas tendrán la opción de conservarlas, que seguirán siendo válidas, o podrán solicitar la devolución íntegra del importe.

