Aplazada la función de "Mammon't" en Toro del 7 de marzo

El espectáculo de "Mammon't", de la compañía Etéreo Teatro, previsto para el sábado 7 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Fundos Latorre, ha sido aplazado hasta nueva cita, aún por anunciar.

En cuanto se confirme la nueva fecha, las personas que adquirieron entradas tendrán la opción de conservarlas, que seguirán siendo válidas, o podrán solicitar la devolución íntegra del importe.