Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
Ángeles Medina Calero deja la alcaldía de Toro tras año y medio en el cargo
La primera mujer regidora en la localidad cede el puesto al socialista Carlos Rodríguez, según lo acordado en la moción de censura
Ángeles Medina Calero ha formalizado su renuncia al cargo de alcaldesa de Toro, de la que dará cuenta al pleno del Ayuntamiento en una sesión extraordinaria que se celebrará el jueves 5 de marzo a las 9.30 horas. Con la renuncia al cargo, Medina cierra una etapa en la que durante año y medio ha ejercido el cargo de alcaldesa, la primera mujer en Toro, tras la moción de censura con la que el PSOE y Nos Movemos por Toro desbancaron de la Alcaldía al popular Rafael González en octubre de 2024.
El acuerdo entre ambas formaciones políticas contemplaba una alternancia en la Alcaldía hasta el final del mandato, por lo que tras la renuncia de Medina, el concejal socialista Carlos Rodríguez asumirá el cargo y tomará las riendas de la gestión municipal. En el pleno que se celebrará el jueves, Rodríguez -en la actualidad primer teniente de alcalde- asumirá de forma accidental el cargo y deberá convocar otra sesión plenaria, en el plazo de diez días, y en el que tras la presentación de candidaturas y la votación será elegido nuevo alcalde de Toro.
