Ángeles Medina: "Dejo la Alcaldía de Toro con tristeza, pero en parte liberada"

"Con tristeza, pero en parte liberada". Así se siente Ángeles Medina tras presentar su renuncia al cargo de alcaldesa de Toro, en el que será relevada por el socialista Carlos Rodríguez. Con la formalización de su dimisión, Medina ha demostrado que es una persona que cumple su palabra, aunque el cambio en la Alcaldía se haya dilatado en el tiempo un poco más de lo esperado para intentar culminar algunos de los proyectos importantes para la ciudad impulsados por el equipo de Gobierno de coalición que ha liderado durante año y medio.

El cambio se enmarca en el acuerdo de alternancia en el cargo de Medina y Rodríguez tras prosperar la moción de censura presentada por el PSOE y Nos Movemos por Toro, que en octubre de 2024 permitió arrebatar la Alcaldía a Rafael González, del PP.

Por tanto con la formalización de la renuncia a la Alcaldía, Medina cumple el compromiso adquirido entre ambas formaciones políticas y dará cuenta de su dimisión al resto de la Corporación Municipal en un pleno de carácter extraordinario, que tendrá lugar este jueves 5 de marzo, a partir de las 9.30 horas, en el Ayuntamiento de Toro. En la misma sesión plenaria, Rodríguez asumirá el cargo de regidor en funciones, al ser el primer teniente de alcalde.

Reglamento

Tal y como establece el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, tras la aceptación de la renuncia de Medina, el alcalde en funciones deberá convocar otro pleno, en el plazo máximo de diez días, en el que tras la presentación de candidaturas y la correspondiente votación será designado el nuevo mandatario municipal, responsabilidad que asumirá Rodríguez hasta el final del mandato, que concluirá en mayo de 2027.

Medina renuncia al cargo tras haber dado el paso, "por responsabilidad", de asumir la Alcaldía en octubre de 2024, una vez que Nos Movemos por Toro, la agrupación libre de electores con la que concurrió a las últimas elecciones, y el PSOE consiguieron, tras varios meses de negociación, cerrar un acuerdo para presentar una moción de censura. El citado acuerdo fue apoyado por el entonces concejal de Futuro, Javier Gómez Valdespina, que tras ser expulsado del partido del que fue cabeza de lista en las elecciones municipales, se integró en el nuevo equipo de Gobierno de coalición.

En los días previos a la celebración de la sesión plenaria en la que fue aprobada la moción de censura, Medina y Rodríguez, justificaron el acuerdo en la necesidad de revertir la situación de "parálisis", tanto administrativa como funcional, en la que estaba sumida el Ayuntamiento y materializar la "voluntad" de los toresanos en las elecciones celebradas en 2023.

Y es que, aunque el PP logró la victoria en los comicios, sus representantes en el Ayuntamiento se limitaron a cuatro, los mismos que obtuvo el PSOE, mientras que Nos Movemos por Toro consiguió tres concejales.

La suma de los ediles obtenidos por los partidos progresistas de la izquierda era más que suficiente para garantizar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Toro, pero finalmente fue necesario esperar 17 meses de gestión del PP para que fructificara el acuerdo y dieran el paso de formalizar la moción de censura. En octubre de 2024, Medina tomó las riendas de la gestión municipal como alcaldesa, la primera mujer que en Toro ha ejercido el cargo, y el jueves dará el relevo a Rodríguez aunque mantendrá su acta de concejala hasta el final del presente mandato.

Recta final del mandato

Al mirar atrás, Medina siente "satisfacción" por el trabajo realizado a lo largo de año y medio y, en la recta final de su mandato, ha logrado cerrar el ejercicio del 2025 y su liquidación, aunque también ha conseguido dar un importante impulso a la construcción de 37 viviendas de protección oficial, que se edificarán en un solar de la calle Judería, cuya cesión a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) se encuentra en fase de exposición pública.

Del mismo modo, ha dejado encarrilado el cambio en la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Toro, que se materializará el 1 de julio, después de que en los últimos 25 años el servicio haya dependido de empresa Acciona.

Otros logros en el corto, pero intenso mandato de Medina, han sido la adquisición del Cine Imperio, que el Ayuntamiento pretende convertir en un auditorio y en un salón de usos múltiples para la celebración de diferentes actividades, además de cerrar con la Fundación Fundos un acuerdo de compra del Teatro Latorre, que ha pasado a ser un bien de propiedad municipal tras una titularidad compartida al 50%.

Por otra parte, la alcaldesa ha destacado otros proyectos que ya están en marcha como las obras que se están ejecutando en diversas calles de la ciudad o que, durante su gestión, la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado considerablemente, entre otros logros.