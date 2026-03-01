Toro conmemora el 550 aniversario de la Batalla que marcó un “hito” en la historia de España

Con una ofrenda floral y un minuto de silencio por los caídos, Toro ha rememorado este domingo 1 de marzo la célebre Batalla librada en el paraje de “La Sangradera” hace 550 años y que aseguró la Corona a Isabel la Católica y la unión dinástica de Castilla y Aragón.

En un solemne acto celebrado junto a la escultura dedicada a Isabel la Católica, trasladada esta semana al entorno del Alcázar desde el cruce de la carretera de Peleagonzalo, autoridades civiles, militares y responsables de los Cuerpos de Seguridad han rememorado la contienda librada hace 550 años.

Para muchos historiadores, la Batalla de Toro es uno de los acontecimientos de mayor relevancia en la historia de España, en la que se enfrentaron las tropas de Isabel la Católica y de Juana la Beltraneja por los derechos a la Corona de Castilla.

Aunque el Ayuntamiento había previsto celebrar el 550 aniversario del acontecimiento histórico con un amplio programa de actividades con el que pretendía involucrar a los ciudadanos de Toro, finalmente la campaña electoral en Castilla y León ha obligado a limitar la conmemoración a una ofrenda floral y a un minuto de silencio por los soldados caídos en la contienda.

La alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, destacó que la Batalla significó un “hito muy importante en la historia de España” porque “decidió la línea de sucesión a la Corona”. Además, recalcó que la Batalla fue “cruenta y larga" ,al margen de que fue la primera guerra que se ganó “vía comunicación”.

Y es que ninguno de los bandos resultó victorioso en el enfrentamiento, pero Fernando el Católico ordenó divulgar que se había impuesto en la contienda, lo que propició la “pérdida de confianza” de las tropas portuguesas y su posterior retirada.

GALERÍA | Conmemoración de la Batalla de Toro librada en 1476 / M. J. Cachazo

La alcaldesa también recordó que la Batalla de Toro no solo fue clave en la sucesión a la Corona de los Reyes Católicos, ya que también para el Ejército fue importante porque por primera vez se desplegó un hospital militar de campaña promovido por la reina Isabel ante la gran cantidad de heridos que se registraron durante el enfrentamiento entre ambas tropas.

En la instalación de este primer hospital de campaña radica en parte la estrecha relación que Toro mantiene con el Ejército y, de hecho, en el acto conmemorativo del 550 aniversario de la Batalla participaron representantes del Regimiento de Ingenieros de Salamanca y otras autoridades militares.

Por otra parte, Medina se refirió al traslado de la escultura dedicada a Isabel la Católica a un lateral del Alcázar y aseguró que la nueva ubicación permitirá dignificar la figura de la reina y el propio hecho histórico.

De hecho, recordó que en el Alcázar se refugiaron soldados portugueses que “estuvieron sitiados por la reina durante mucho tiempo”, hecho que relacionó con otra figura histórica de Toro, Antona García, que fue ajusticiada por los seguidores de Juana la Beltraneja y “como castigo al Alcázar” se eliminaron las almenas del histórico edificio.