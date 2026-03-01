«Officium Tenebrarum» recrea en Toro el oficio de tinieblas de la Semana Santa

El coro «Capella Ocellum Duri» inauguró el Pórtico Musical de Semana Santa con el concierto «Officium Tenebrarum», organizado por la Asociación Parroquial de las Siete Palabras, en colaboración con las parroquias de Toro, el Ayuntamiento y la Fundación Caja Rural.

La Colegiata de Toro acogió el concierto basado en la recuperación del oficio de tinieblas en la liturgia de la celebración religiosa.

El oficio de tinieblas constituye una de las expresiones más complejas de la tradición litúrgica latina anterior a la reforma del siglo XX.

Celebrado originalmente en las últimas horas de la tarde o en la noche del Miércoles, Jueves y Viernes Santo, este rito incluía la lectura de textos bíblicos, la ejecución de salmos en tono penitencial y la alternancia entre canto llano y polifonía, enmarcado por el simbolismo de la oscuridad.

Tan solo iluminada por la luz de las velas, la Colegiata se convirtió en el escenario perfecto para recrear el oficio de tinieblas que, por su huella en la cultura religiosa, su legado musical y su valor patrimonial han suscitado en la actualidad un marcado interés por su recuperación.

Al margen de las voces del coro, el elemento más característico del oficio de tinieblas es el tenebrario, en el que las 15 velas simbolizaban a los apóstoles y, en algunas interpretaciones, también las profecías del Antiguo Testamento que anticipaban la Pasión.

En primer plano, el tenebrario con las velas encendidas en el preludio del concierto. / M.J. C.

Durante el concierto celebrado en la Colegiata, el apagado secuencial de las velas por parte de dos hermanos de las Siete Palabras expresó la creciente oscuridad del mundo ante la muerte de Cristo. Además, el gesto de ocultar la última vela en lugar de apagarla evocaba la presencia silenciosa de Cristo incluir en la muerte y anticipaba la esperanza de la Resurrección.

La decisión del coro "Capella Ocellum Duri" de recuperar y presentar ante el público de Toro el antiguo oficio de tinieblas responde a una confluencia de razones históricas, culturales, litúrgicas y pedagógicas, al margen de que el rito constituye uno de los patrimonios espirituales y musicales más arraigados en la tradición histórica y que, para muchas generaciones, constituía uno de los momentos más sobrecogedores y esperados de la Semana Santa.

Segundo concierto

El Pórtico Musical de Semana Santa proseguirá este domingo 1 de marzo con el concierto que en el mismo lugar, la Colegiata, ofrecerá a las 20.00 horas, el grupo vocal «Accademia».

Durante el recital, la formación musical fundada en 2019 en Valladolid estrenará en Toro su proyecto «Per Crucem ad Paradisum». Los toresanos que asistan al concierto vibrarán con un recorrido musical por la Pasión que transita por el dolor, la memoria y el consuelo.