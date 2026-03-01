Niños de Toro descubren la tradición de las mascaradas en un taller creativo
La asociación Antona García organiza la actividad, en la que los participantes decoraron sus originales obras
La asociación Antona García de Toro ha inculcado este domingo a los 15 niños participantes en un taller infantil una de las tradiciones más arraigadas en la provincia de Zamora: las mascaradas.
El taller se celebró en el antiguo comedor del Seminario de Toro, en el que los pequeños se acercaron a la tradición confeccionando una mascarada a partir de una plantilla, que decoraron con diferentes materiales reutilizables, tales como cartón o ramas secas de diversos árboles.
En el proceso de creación y guiados por padres y madres, los niños también emplearon otros materiales más actuales, fusionando la tradición con la modernidad en originales mascaradas.
Por otra parte, la asociación Antona García mantiene abierto el plazo de inscripción de nuevos socios que, durante todo el año, podrán participar en las diferentes actividades que organiza el colectivo con la intención de dinamizar la ciudad y ofrecer una alternativa de ocio a niños y adultos.
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- 50 empresas de Castilla y León se conjuran en Toro para avanzar en eficiencia energética
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- La Batalla de Toro: 550 años de la contienda que forjó la unidad de España
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro duplica sus conciertos
- El rechazo a las plantas de biogás se muestra en el teatro Fundos Latorre de Toro