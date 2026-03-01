Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los GoyaLa Opinión de Aliste¿Una Eurorregión con Zamora y Braganza?La subasta de caza de la Sierra de la CulebraEl Zamora CF recibe al Guadalajara
instagramlinkedin

Niños de Toro descubren la tradición de las mascaradas en un taller creativo

La asociación Antona García organiza la actividad, en la que los participantes decoraron sus originales obras

Padres ayudan a los niños a decorar las mascaradas creadas en el taller.

Padres ayudan a los niños a decorar las mascaradas creadas en el taller. / M.J. C.

M. J. Cachazo

La asociación Antona García de Toro ha inculcado este domingo a los 15 niños participantes en un taller infantil una de las tradiciones más arraigadas en la provincia de Zamora: las mascaradas.

El taller se celebró en el antiguo comedor del Seminario de Toro, en el que los pequeños se acercaron a la tradición confeccionando una mascarada a partir de una plantilla, que decoraron con diferentes materiales reutilizables, tales como cartón o ramas secas de diversos árboles.

Niños dan forma a sus originales mascaradas durante el taller.

Niños dan forma a sus originales mascaradas durante el taller. / M. J. C.

En el proceso de creación y guiados por padres y madres, los niños también emplearon otros materiales más actuales, fusionando la tradición con la modernidad en originales mascaradas.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, la asociación Antona García mantiene abierto el plazo de inscripción de nuevos socios que, durante todo el año, podrán participar en las diferentes actividades que organiza el colectivo con la intención de dinamizar la ciudad y ofrecer una alternativa de ocio a niños y adultos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents