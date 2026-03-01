Francisco Iglesias, elegido pregonero de la Semana Santa de Toro

"Me satisface y enorgullece pregonar la Semana Santa de Toro". Con estas palabras, Francisco Iglesias, ha agradecido públicamente a la comisión gestora de la Junta Pro Semana Santa su designación como pregonero de la Pasión toresana, una celebración muy arraigada en la ciudad a la que se siente muy unido y que vive con intensidad.

Iglesias leerá el pregón oficial de la Pasión en un solemne acto que se celebrará el 21 de marzo en la Colegiata de Toro y con el que, en su opinión, "cerrará un círculo".

Y es que, para Iglesias, su elección "supone mucho", porque desde 2014 hasta 2024, década en la que presidió la Junta Pro Semana Santa de Toro, fue el encargado de presentar el solemne acto con el que se inaugura oficialmente la celebración, al margen de "buscar" a los pregoneros de cada edición durante diez años.

Además de desempeñar las funciones de presidente del órgano de cofradías, el pregonero mantiene una estrecha vinculación con la Semana Santa de Toro y es hermano de dos de sus cofradías: Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla y la Asociación del Santo Sepulcro y la Soledad.

A lo largo de los últimos años, Iglesias también ha desempeñado diversos cargos desde los que ha tratado de "ayudar" y de "aportar", con el fin de lograr un mayor reconocimiento de la Semana Santa de Toro, declarada de Interés Turístico Regional.

Motivos

Por su parte, responsables de la comisión gestora de la Junta Pro Semana Santa justificaron la elección como pregonero de Iglesias en su "trayectoria" como máximo responsable de la entidad hasta que, en 2024, fue relevado en el cargo tras anunciar su intención de dar paso a otras personas interesadas en tomar las riendas de la entidad.

Del mismo modo, resaltaron que Iglesias es una persona "muy involucrada" en la Semana Santa de Toro y que consiguió dar un impulso importante a la publicación de la revista "Toro cofrade", al propio acto del pregón oficial o al reconocimiento honorífico de "cofrade de honor".

Por último, subrayaron que durante su etapa al frente de la entidad, Iglesias se preocupó de propiciar la "unidad" entre todas las cofradías de la Pasión toresana.