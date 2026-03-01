El 550 aniversario de la Batalla de Toro
Con una ofrenda floral y un minuto de silencio por los caídos, Toro ha rememorado este domingo 1 de marzo la célebre Batalla librada en “La Sangradera” hace 550 años y que aseguró la Corona a Isabel la Católica y la unión dinástica de Castilla y Aragón. En un solemne acto celebrado junto a la escultura dedicada a Isabel la Católica, trasladada esta semana al entorno del Alcázar desde el cruce de la carretera de Peleagonzalo, autoridades civiles, militares y responsables de los Cuerpos de Seguridad han rememorado la contienda librada, que fue un "hito" en la historia de España.
Un antes y un después para el país:
