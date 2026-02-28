El grupo "Accademia" estrena en Toro su proyecto musical "Per Crucem ad Paradisum"

La Colegiata de Toro acogerá este domingo 1 de marzo el segundo concierto programado en el marco del Pórtico musical de Semana Santa.

El recital de música sacra dará comienzo a las 20.00 horas y será ofrecido el grupo vocal "Accademia" de Valladolid, que estrenará en Toro un proyecto muy especial: "Per Crucem ad Paradisum".

Los toresanos que asistan al concierto vibrarán con un recorrido musical por la Pasión que transita por el dolor a través de la interpretación de "Stabat Mater", de Rheinberger, la memoria reflejada en el "Requiem" de James Whitbour, y el consuelo, a través de "Pater Noster", de Víctor Esteban.

La atmósfera de recogimiento y meditación será realzada por el acompañamiento del órgano de Juan Pablo Hervada Puerta y el clarinete de Melania Mayo de Vega.

La entrada al concierto, en el que colaboran las parroquias de Toro y la Fundación González Allende, es libre hasta completar el aforo.

Origen

El grupo "Accademia" nació en Valladolid en 2019 y está formado por profesionales y semiprofesionales de la música que poseen un amplio recorrido como intérpretes de música vocal, que han trabajado previamente juntos en otras agrupaciones y proyectos de la ciudad.

El nombre de "Accademia" hace alusión a las academias italianas del Renacimiento, instituciones formadas por artistas y eruditos que se reunían para intercambiar teorías u opiniones.

Del mismo modo, "Accademia" concentra la creatividad y el intelecto a través del estudio y profundización musicológica del repertorio que cuidadosamente selecciona, y desarrolla su elección interpretativa partiendo de un estudio exhaustivo del contexto y el estilo para obtener una perspectiva histórica de máximo rigor.

"Accademia" es grupo residente del Oratorio de San Felipe Neri de Valladolid, entorno sonoro ideal para aunar patrimonio arquitectónico y musical, donde celebra muchos de sus conciertos y promueve otras actividades culturales y formativas. Verónica Rioja Fernández es la directora musical.

Tres piezas

El grupo vocal propone un programa que entrelaza la devoción y la contemplación a través de varias obras significativas del panorama coral decimonónico y contemporáneo, centrándose fundamentalmente en tres piezas que vertebran el concierto.

Cartel promocional del concierto que se celebrará en la Colegiata. / Cedida

La primera es el "Stabat Mater" de Josef Rheinberger (1839-1901), una joya del romanticismo sacro escrita para cuatro voces y órgano, invita a la reflexión íntima sobre el sufrimiento y la compasión de la Virgen María al pie de la cruz. A través de una gran riqueza armónica en la que las disonancias son dolor transformado en sonido, el compositor hace del desgarrador texto una música profundamente emotiva.

En contraste, el "Requiem" de James Whitbourn (1963-2024), una misa completa con todas sus partes musicalizadas y que aúna dos obras complementarias entre sí, "Requiem canticorum" y "Son of God Mass", ofrece una perspectiva contemporánea y conmovedora sobre la muerte y la vida eterna.

Esta obra maestra moderna, a menudo descrita como luminosa y etérea, entrelaza elementos de jazz y tradición coral para crear una experiencia auditiva asombrosa a través de una configuración tan original como extraordinaria: coro a ocho voces, clarinete (originalmente escrito para saxofón soprano) y órgano.

A su vez, el joven cantante y compositor vallisoletano Víctor Esteban, que también es miembro de "Accademia", presenta un "Pater Noster" que se estrenará en el marco del Pórtico musical de la Semana Santa de Toro.