La Batalla de Toro: 550 años de la contienda que forjó la unidad de España

El Ayuntamiento conmemora este domingo 1 de marzo la célebre contienda ante la escultura de Isabel la Católica, que estrena ubicación junto al Alcázar

Traslado de la escultura dedicada a Isabel la Católica a un lateral del Alcázar.

Traslado de la escultura dedicada a Isabel la Católica a un lateral del Alcázar. / M. J. C.

M. J. Cachazo

Toro

Toro conmemorará este domingo 1 de marzo uno de los acontecimientos más importantes de su historia, del que este año se cumple el 55O aniversario.

Se trata de la célebre Batalla de Toro, librada el 1 de marzo de 1476, y considerada por muchos historiadores como el germen de la unidad de España.

El acto conmemorativo tendrá lugar, a las 10.30 horas, junto a la escultura dedicada a Isabel la Católica, que esta semana ha sido trasladada desde el cruce de la carretera que une Toro con Peleagonzalo hasta una zona ajardinada situada en un lateral del Alcázar.

Una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo de los caídos servirá para rememorar la histórica contienda que contribuyó a forjar el Reino de España, al allanar el camino a los futuros Reyes Católicos hacia el trono y garantizar la unión de Castilla y Aragón.

Como cada 1 de marzo, Toro recordará este domingo la contienda librada en el paraje conocido como “La sangradera”, en el que las tropas de Fernando el Católico derrotaron a las huestes del monarca portugués Alfonso V.

Por la importancia de la Batalla de Toro, el Ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a la Junta a que declare Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de sitio histórico, el paraje en el que se desarrolló la contienda en la que, además, se constituyó el primer hospital de campaña.

