La asociación Antona García de Toro divulga entre los niños la tradición de las mascaradas
Los pequeños podrán participar este domingo en el Seminario en un taller sobre creación de mascaradas de invierno con materiales reutilizables
La asociación Antona García de Toro retomará este domingo 1 de marzo su actividad con un taller de mascaradas de invierno, en el que podrán participar niños acompañados por otros miembros de su familia.
El taller infantil se desarrollará, a partir de las 12.00 horas, en el antiguo comedor del Seminario Menor de Toro y los participantes deberán aportar materiales reutilizables para dar forma a las mascaradas, tales como ramas secas y cartón.
El colectivo ha animado a los más pequeños a disfrutar de una actividad, durante la que podrán dar rienda suelta a su imaginación y su creatividad, aunque también servirá para divulgar entre las nuevas generaciones la tradición de las mascaradas, muy arraigada en la provincia de Zamora.
Por otra parte, la asociación Antona García mantiene abierta la inscripción para nuevos socios y ya ha cerrado el programa de actividades que celebrará durante el primer trimestre del año.
Al margen del taller de mascaradas de invierno, también ha organizado un taller de marcapáginas, otro de uñas y otro de cuentos al amor de la lumbre.
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- 50 empresas de Castilla y León se conjuran en Toro para avanzar en eficiencia energética
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro duplica sus conciertos
- El rechazo a las plantas de biogás se muestra en el teatro Fundos Latorre de Toro