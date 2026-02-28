La asociación Antona García de Toro divulga entre los niños la tradición de las mascaradas

La asociación Antona García de Toro retomará este domingo 1 de marzo su actividad con un taller de mascaradas de invierno, en el que podrán participar niños acompañados por otros miembros de su familia.

El taller infantil se desarrollará, a partir de las 12.00 horas, en el antiguo comedor del Seminario Menor de Toro y los participantes deberán aportar materiales reutilizables para dar forma a las mascaradas, tales como ramas secas y cartón.

Cartel promocional de la actividad organizada por la asociación. / Cedida

El colectivo ha animado a los más pequeños a disfrutar de una actividad, durante la que podrán dar rienda suelta a su imaginación y su creatividad, aunque también servirá para divulgar entre las nuevas generaciones la tradición de las mascaradas, muy arraigada en la provincia de Zamora.

Por otra parte, la asociación Antona García mantiene abierta la inscripción para nuevos socios y ya ha cerrado el programa de actividades que celebrará durante el primer trimestre del año.

Al margen del taller de mascaradas de invierno, también ha organizado un taller de marcapáginas, otro de uñas y otro de cuentos al amor de la lumbre.