Podemos-Alianza Verde recoge firmas en Toro para "proteger" la sanidad pública

Podemos-Alianza Verde ha presentado este sábado a los ciudadanos de Toro su programa de propuestas para Castilla y León, acto electoral en el que también ha recogido firmas para “proteger” la sanidad pública.

La candidata por Zamora a las Cortes de Castilla y León, Dolores Carreras Luis, acompañada por varios militantes, ha mantenido en la Plaza Mayor un encuentro con ciudadanos de Toro, durante el que ha podido conocer de primera mano sus preocupaciones y problemas.

Además, los vecinos que se han acercado hasta la carpa instalada por Podemos-Alianza Verde en la Plaza Mayor, han podido apoyar con su firma una petición por la que la formación exige que se derogue la Ley 15/97 que permite la privatización del sistema público de salud.

En este sentido, Carreras destacó la importancia de garantizar el acceso a una sanidad pública en el medio rural de la provincia que, en la actualidad, es una de las principales “preocupaciones” de sus vecinos.

De hecho, para la candidata de Podemos-Alianza Verde, mantener servicios básicos como la sanidad pública en los pueblos es una de las herramientas que contribuyen a luchar contra la despoblación, así como la mejora de otros servicios como las comunicaciones.

Dolores Carreras Luis, en la carpa instalada en la Plaza Mayor de Toro. / M.J. C.

Por otra parte, Carreras remarcó que otro problema que afecta al medio rural son los proyectos de instalación de plantas de biogás que, en su opinión, pretenden convertir a la provincia de Zamora en una “zona de sacrificio” en la que “podrán montar lo que les dé la gana”, con la consiguiente degradación de la calidad de vida en los pueblos y el “engorde” de la cuenta de fondos buitres que “al igual que el PP y Vox” quieren un medio rural “vacío” en el que “sus amigos no encontrarán oposición a sus oscuros negocios”.

Durante el encuentro con los ciudadanos este sábado en Toro, Podemos-Alianza Verde, también exigió la suspensión del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel que plasmará en una iniciativa dirigida al Parlamento Europeo porque “no queremos ser cómplices del genocidio del pueblo palestino”.

Carreras también advirtió de una posible alianza entre el PP y Vox tras las elecciones a las Cortes regionales que se celebrarán el 15 de marzo y recalcó que aplicarán políticas instauradas en otros países como Argentina y Estados Unidos.

Por último, reprochó al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco que desde hace tres meses anuncie proyectos e iniciativas que “ha tenido tiempo de poner en marcha” en los casi 40 años de gobierno del PP en Castilla y León.