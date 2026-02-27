Toro presenta un mes de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

María Velasco, concejala de Igualdad en Toro, ha presentado este viernes un programa de actividades para el mes de marzo que el año pasado se nombró "Marzo con M de mujer", en el que expresa que "no solo se contempla la conmemoración del 8-M”, sino que también se dedica un calendario a "la figura de la mujer a partir de las propuestas del ayuntamiento, la red asociativa de Toro y la Casa de Cultura".

La concejala expresa que el acto institucional se ha tenido que trasladar este año del domingo 8 de marzo al sábado 7. El cambio se debe a que el domingo 1 se celebra la ofrenda floral en recuerdo de la Batalla de Toro, que Velasco señala que “coincidía con la festividad del Ángel de la Guarda”. Asimismo, agradece que la cofradía haya decidido trasladar la celebración al domingo 8 para que “ambas actividades no se vieran opacadas”. Por este motivo, el Ayuntamiento ha optado por no programar ningún acto institucional ese día.

Programación de actividades en el 8-M y durante el mes de marzo. / Cedida

Las actividades del sábado 7 de marzo comenzarán en el Pabellón Municipal Fernando Marbán con una clase de aerobic, que se desarrollará de 11.30 a 12.15 horas y estará impartida por Body Factory. Seguidamente, de 12.30 a 13.15 horas, tendrá lugar una sesión de zumba a cargo de Líder Sport. Ambas propuestas están abiertas a la participación tanto de mujeres como de hombres. La jornada continuará con la lectura de manifiesto a las 13.30, y, también, se entregará un reconocimiento a Cristina Oliveros “como agradecimiento por todo el trabajo que hace de manera altruista por Toro”, reconoce Velasco. La mañana concluirá con un vino español a partir de las 13.45 horas.

El ciclo de actividades de marzo iniciará el lunes 2, a las 17.00 horas, con una visita al Archivo Municipal, ubicado en el histórico edificio del Arco del Postigo, que se focalizará en conocer la participación de las mujeres en la Batalla de Toro. Para este acto, las plazas serán limitadas y requerirá de inscripción previa. La concejala agradece a la directora de la Casa de Cultura, Cristina Tamames, por haber propuesto esta actividad, reconociendo que el Archivo no suele abrirse al público.

La Casa de Cultura también propone el jueves 5 de marzo, a las 18.30 horas, una edición de “Bibliotecas Humanas”. Velasco describe que se trata de “espacios seguros donde las personas van a contar la historia de su vida” para destacar “las figuras de las mujeres que hay en Toro en distintos aspectos”. Además, señala que "tendremos una invitada especial”, a Raquel Álvarez, “una figura destacada del deporte, que también tiene otras que son muy interesantes”, describe.

Además, la Casa de Cultura proyectará, cada viernes de marzo, una película que podrá visionarse de forma gratuita a las 17.30 horas, salvo el viernes 27 que se adelantará a las 17.00 horas. La selección contemplará las obras “Soy Nevenka”, “Elizabeth”, “Elizabeth: la edad de oro”, y “Respect”.

La Asociación Amas de Casa propone un taller para las socias, titulado “Nuevas palabras viejas: una memoria”. Tendrá lugar el miércoles 11 de marzo, a las 17.00 horas, recuperando el vocabulario de antaño para preservar la memoria y la identidad cultural.

Por otra parte, el teatro Fundos Latorre ha organizado dos espectáculos: “S.L. Sus labores” de Amor al Teatro, que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, a las 19.00 horas; y “Antona García”, de Teatro a bocajarro, que se protagonizará el sábado 14 de marzo, a las 20.00 horas.

No obstante, Velasco reconoce que “queda pendiente alguna actividad que no hemos podido meter en marzo” y que intentará organizar “varias sesiones de un taller de defensa personal, que me han pedido padres y madres”.