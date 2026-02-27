Fermín Pérez, Cofrade de Honor de la Semana Santa de Toro: “Llevo en el corazón todo esto”

-¿Cómo recibió la noticia del nombramiento como Cofrade de Honor?

-No me lo esperaba. El cura, cuando tuvimos una reunión el viernes 20 en la iglesia de San Julián de los Caballeros, quiso darme la enhorabuena y me quedé cortado porque no sabía nada. Posteriormente, me senté con mis compañeros, rezamos, tratamos algunos temas y, al rato, María Ángeles García me dio la enhorabuena y me quedé sin palabras. Fue una alegría muy grande. Ya me plantearon la opción otros años atrás, pero yo les decía que no, que lo que hago es de corazón y con bondad.

-¿Qué significa para usted este reconocimiento?

-Es una alegría muy grande. Hay mucha gente a mi alrededor que también se merece lo mismo, son compañeros que me ayudan mucho y siempre estamos ahí. Nos da igual que sea en una iglesia o en otra, estamos dispuestos a hacer lo que sea por quien nos llame.

-La Junta Gestora Pro Semana Santa y el Pleno de cofradías han destacado su constante colaboración con todas las cofradías y su gran vínculo con la Iglesia. ¿Cómo ha sido esa implicación a lo largo de los años?

Empecé en el 1988 en la cofradía de Santa María de Roncesvalles, y a partir de ahí, seguí ayudando a las demás. Colaboro con la Virgen de la Soledad, la Virgen del Carmen, la Virgen de los Dolores, el Corpus Christi. En Santa Clara sacamos el Ecce Homo, también ayudo con el Cristo de la Misericordia y el Cristo del Amparo… Verdaderamente estoy en todas, tanto para ayudar como para reparar. Mis compañeros me echan una mano, por eso digo que también se lo merecen ellos.

-¿Qué significa para usted la Semana Santa toresana?

Vivo en ella. La verdad es que vivo en ella y con ellos. Me encanta, la verdad. Se me está poniendo la carne de gallina mientras la nombro. Muchas veces lloro de tanto que la siento, pero es que no me queda otro remedio: llevo en el corazón todo esto. En mi casa siempre me echan de menos y me dicen: “En cuanto te llaman, ya estás allí”.

-Este año, que ha sido nombrado Cofrade de Honor, ¿será para usted todavía más especial?

-Sí, la verdad que este año todavía será más especial. Ya estamos preparando algunas cosas porque, si no, el tiempo se nos echa encima.