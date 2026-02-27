Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El científico Antonio Turiel impartirá en Toro una charla sobre el modelo energético actual

Tendrá lugar el miércoles 4 de marzo, a las 19.00 horas, en el teatro Fundos Latorre

Fachada del teatro Fundos Latorre, donde tendrá lugar la charla. / Archivo

El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio Turiel ,impartirá una charla en Toro el miércoles 4 de marzo, a las 19.00 horas, en el teatro Fundos Latorre .Se titula "De la renovable eléctrica industrial al biogás y biomasa: el porqué de los modelos de transición fallidos destructivos". La entrada será libre hasta completar el aforo.

El acto ha sido organizado por la asociación Defendiendo lo Vacío de Villardondiego y Pozoantiguo, quienes han destacado la trayectoria investigadora de Turiel en "el ámbito de la energía y en el estudio de los límites físicos del modelo energético actual".

La federación Zamora en Pie señala que se trata de la opinión de un especialista "en la materia de las macroplantas energéticas y de cómo afectan a los territorios".

