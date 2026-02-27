El científico Antonio Turiel impartirá en Toro una charla sobre el modelo energético actual
Tendrá lugar el miércoles 4 de marzo, a las 19.00 horas, en el teatro Fundos Latorre
El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Antonio Turiel ,impartirá una charla en Toro el miércoles 4 de marzo, a las 19.00 horas, en el teatro Fundos Latorre .Se titula "De la renovable eléctrica industrial al biogás y biomasa: el porqué de los modelos de transición fallidos destructivos". La entrada será libre hasta completar el aforo.
El acto ha sido organizado por la asociación Defendiendo lo Vacío de Villardondiego y Pozoantiguo, quienes han destacado la trayectoria investigadora de Turiel en "el ámbito de la energía y en el estudio de los límites físicos del modelo energético actual".
La federación Zamora en Pie señala que se trata de la opinión de un especialista "en la materia de las macroplantas energéticas y de cómo afectan a los territorios".
- La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
- 50 empresas de Castilla y León se conjuran en Toro para avanzar en eficiencia energética
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro duplica sus conciertos
- El rechazo a las plantas de biogás se muestra en el teatro Fundos Latorre de Toro