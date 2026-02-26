Toro se ofrece para acoger el próximo Encuentro Provincial de Águedas
El Ayuntamiento de Toro destaca "la tradición, tejido asociativo e infraestructuras” de la ciudad como argumentos para albergar el evento
El Ayuntamiento de Toro ha presentado ante la Diputación Provincial de Zamora su solicitud para que la localidad sea considerada “sede del próximo Encuentro Provincial de Águedas”.
La propuesta pone en valor la “relevancia cultural, etnográfica y social” que representa esta celebración en la provincia, así como la histórica vinculación de la ciudad con la festividad de Santa Águeda. "Toro mantiene viva esta tradición gracias a la implicación activa de sus vecinas, que cada año participan en los actos organizados con motivo de la conmemoración", señala.
“En el municipio operan dos cofradías de Águedas, la de Toro y la de Tagarabuena, con una trayectoria consolidada en la organización y mantenimiento de las actividades tradicionales”, reconoce el consistorio. También se suma la colaboración de grupos de folclore y asociaciones culturales que trabajan en la recuperación y difusión de la música, la danza y la indumentaria tradicional.
La candidatura resalta que la ciudad cuenta con “infraestructuras adecuadas” para acoger un encuentro de carácter provincial, incluyendo espacios públicos, instalaciones culturales y servicios que "permitirían el correcto desarrollo de las actividades y la atención a los participantes".
Con esta solicitud, el Ayuntamiento invita a valorar la “idoneidad de Toro como sede del próximo Encuentro Provincial de Águedas”, destacando su “tradición, implicación social y capacidad organizativa”.
