Ya se pueden solicitar las ayudas por los daños de las inundaciones en Toro

Tras la declaración de Zona Afectada por Emergencias de Protección Civil, el Ayuntamiento de Toro informa que ya se pueden solicitar las ayudas directas por los daños de las inundaciones, cuyo plazo finaliza el 20 de marzo de 2026.

El consistorio recalca que se trata de unas ayudas distintas a las que se tramitan para calles y servicios públicos. Asimismo, subraya que aunque se haya informado previamente al Ayuntamiento, se debe presentar esta nueva solicitud oficial, por internet o a través de cualquier registro oficial, como establece la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común.

Para más información y modelos de solicitud, se podrá consultar en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Toro.