Ya se pueden solicitar las ayudas por los daños de las inundaciones en Toro
Se podrá presentar por internet o de forma presencial en cualquier registro oficial, hasta el 20 de marzo de 2026
Tras la declaración de Zona Afectada por Emergencias de Protección Civil, el Ayuntamiento de Toro informa que ya se pueden solicitar las ayudas directas por los daños de las inundaciones, cuyo plazo finaliza el 20 de marzo de 2026.
El consistorio recalca que se trata de unas ayudas distintas a las que se tramitan para calles y servicios públicos. Asimismo, subraya que aunque se haya informado previamente al Ayuntamiento, se debe presentar esta nueva solicitud oficial, por internet o a través de cualquier registro oficial, como establece la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo común.
Para más información y modelos de solicitud, se podrá consultar en las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Toro.
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Día Solidario en Toro solicita la colaboración de empresas e instituciones
- Toro despide el carnaval al calor del fuego con el entierro de la sardina