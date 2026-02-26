El PSOE de Zamora anticipa en Toro la campaña electoral con la "pegada virtual de carteles"
El inicio de la campaña electoral de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León comenzará a las 00.00 horas y se extenderá hasta el 13 de marzo
El Partido Socialista de Zamora ha protagonizado la "pegada virtual de carteles" en Toro, un acto que anticipa el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas del 15 de marzo a las Cortes de Castilla y León, que comenzará oficialmente a las 00.00 horas y se extenderá hasta el 13 de marzo.
La candidata María Velasco ha destacado las palabras que expuso el cabeza de lista del PSOE de Zamora a las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, durante la presentación, el día 25 de febrero, de la campaña electoral del partido, en la que expresaba que "vivimos en una Castilla y León en blanco y negro. Es hora de darle un poco de color, avanzar y que la gente se atreva a cambiar el futuro".
Velasco ha señalado que los servicios públicos "es lo que nos iguala a todos", describiendo que "tener a un médico o colegio en cualquier pueblo de la comarca más pequeña de la provincia de Zamora" es "la auténtica libertad". También ha expresado que esta campaña la "vamos a hacer en positivo", sin "echar culpas a unos u a otros, simplemente hacer propuestas reales".
La candidata también ha pedido “que la gente tenga memoria” y recuerde “quién ha estado gestionando estos últimos cuatro años”, subrayando que “esto no es un examen a Pedro Sánchez, vamos a centrarnos en Castilla y León y, concretamente, en Zamora”.
