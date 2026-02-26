La escultura de Isabel la Católica se traslada a un lateral del Alcázar de Toro

El martes 25 de febrero, quienes paseaban por los alrededores de la plaza de San Agustín, se han encontrado con una novedad: la escultura de Isabel I de Castilla, que hasta ahora estaba situada en el paraje conocido como “La Sangradera”, lugar en el que se libró la Batalla de Toro que puso fin a la guerra de sucesión castellana, conmemorando este año su 550 aniversario. La estatua ha sido trasladada desde su anterior ubicación, el cruce de la carretera que enlaza Toro con Peleagonzalo, hasta los jardines del lateral del Alcázar de Toro.

La concejala de Obras y Urbanismo en Toro, Ruth Martín, asegura que el anterior emplazamiento no les parecía el más “idóneo”, ya que se trataba de una zona poco adecuada para acoger a las personas que cada 1 de marzo participan en la tradicional ofrenda floral en conmemoración de la Batalla de Toro (1476), además de por “razones de seguridad”.

Parte trasera de la estatua, localizada en los jardines del lateral del Alcázar de Toro. / Yago Costoya

También describe que ahora se encuentra “más a mano”, para que quien quiera visitar la escultura “no tenga que trasladarse en coche”. No obstante, asegura que la placa conmemorativa del 500 aniversario permanecerá en el mismo lugar.

Por otra parte, señala que se ha escogido esta nueva localización debido a que “también tuvo su importancia dentro de la Batalla”, ya que “los partidarios de Juana “la Beltraneja” estaban en el Alcázar y, como parte del pueblo estaba a favor de ella, Isabel la Católica, al parecer, desmochó sus almenas como castigo”, explica Martín.

En cuanto al proceso técnico del traslado, afirma que “como estaba anclada a la peana, se han cortado los anclajes y luego se ha trasladado con un camión pluma”. Además, aclara que, como está “hueca”, no ha sido necesaria la contratación de ninguna grúa y que todo ha podido realizarse a través de personal del Ayuntamiento, junto a un “taller metálico toresano”.

Describe que se han colocado una “serie de sillares pétreos que teníamos en el Ayuntamiento”, cuyas piedras “han sido reutilizadas para hacer la nueva peana, el anclaje y colocar a la reina”. Remarca que “falta colocar una placa con el 550 aniversario”, en la que se incluirá el escultor, Gonzalo Coello, y el año en que se realizó, el 2003. “Se ha recibido el permiso de Conservación de Carreteras y ha sido gestionado a través del Ayuntamiento, que la compró en 2003”, detalla.

Martín señala que este planteamiento ya había surgido hace bastante tiempo, "con el anterior equipo de Gobierno de Tomás del Bien”, en el que se habían estudiado “distintos enclaves que podían encajar”, entre los que se plantearon “algunos miradores de la vega”.