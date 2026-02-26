La conferencia sobre testamento vital de la AECC en Toro informa sobre derechos y voluntades médicas

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora ofreció el miércoles 25 en Toro una conferencia sobre el testamento vital, un encuentro orientado a proporcionar información sobre los derechos de las personas en el ámbito sanitario y sobre cómo dejar constancia de sus voluntades médicas.

Los profesionales del ámbito jurídico Tomás Cuadrado Palma y Juana Cuadrado Almuiña abordaron cuestiones relacionadas con el documento de instrucciones previas, su utilidad y su encaje dentro del marco legal vigente. El objetivo principal fue que cualquier persona pudiera comprender cómo funciona este recurso, cuándo resulta especialmente útil y cuáles son los pasos necesarios para tramitarlo.

A lo largo de la conferencia se profundizó en qué es el testamento vital y qué situaciones regula. También se abordaron los derechos que asisten a los ciudadanos en relación con su atención sanitaria. Otro de los ejes centrales fue cómo garantizar que las decisiones personales sobre tratamientos, cuidados o intervenciones puedan ser respetadas incluso cuando la persona no pueda expresarlas directamente. Asimismo, se detallaron los requisitos formales que exige la normativa y los organismos ante los que se gestiona.

Por último, se resolvieron dudas que plantearon los asistentes, permitiendo aplicar la teoría a casos reales y ofrecer recomendaciones prácticas útiles para procesos oncológicos, como también para otros contextos de salud.

Desde la asociación se destacó la importancia de acercar estos contenidos a los municipios de la provincia, especialmente “aquellos en los que el acceso a información jurídica o sanitaria especializada puede resultar más limitado”. Por otra parte, se agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Toro, “cuya disposición hizo posible la celebración de esta sesión”: