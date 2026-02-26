La Casa de Cultura de Toro acoge el recital poético musical "Le Pongo Voz"
La presentación del nuevo poemario de Nina Diez Gato tendrá lugar este jueves, a las 18.00 horas
La presentación del nuevo poemario de Nina Diez Gato, "Le Pongo Voz", contará este jueves, a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Toro, con una introducción a cargo del poeta y cantautor Edgar Masa, y el acompañamiento a la guitarra española por Jesús Martín. La entrada será libre hasta completar el aforo.
La primera obra de la artista toreasana, afincada en Valladolid, rinde un homenaje a Carmen "la Pitita", la curandera.
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Día Solidario en Toro solicita la colaboración de empresas e instituciones
- Toro despide el carnaval al calor del fuego con el entierro de la sardina