Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaraciones de Abascal en ZamoraComienzan las obras en la iglesia de MolacillosDenuncia a un vecino de Benavente por alteraciones nocturnasFallece José Ángel Rivera de las Heras, sacerdote zamorano
instagramlinkedin

La Casa de Cultura de Toro acoge el recital poético musical "Le Pongo Voz"

La presentación del nuevo poemario de Nina Diez Gato tendrá lugar este jueves, a las 18.00 horas

Recital poético musical en la Casa de Cultura de Toro

Recital poético musical en la Casa de Cultura de Toro / Cedida

La presentación del nuevo poemario de Nina Diez Gato, "Le Pongo Voz", contará este jueves, a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Toro, con una introducción a cargo del poeta y cantautor Edgar Masa, y el acompañamiento a la guitarra española por Jesús Martín. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La primera obra de la artista toreasana, afincada en Valladolid, rinde un homenaje a Carmen "la Pitita", la curandera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents