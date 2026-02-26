La Casa de Cultura de Toro acoge el recital poético musical "Le Pongo Voz"

La presentación del nuevo poemario de Nina Diez Gato, "Le Pongo Voz", contará este jueves, a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Toro, con una introducción a cargo del poeta y cantautor Edgar Masa, y el acompañamiento a la guitarra española por Jesús Martín. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La primera obra de la artista toreasana, afincada en Valladolid, rinde un homenaje a Carmen "la Pitita", la curandera.