El Ayuntamiento de Toro inicia las obras de pavimentación en la calle San Pedro
Se ha cortado al tráfico el tramo desde la calle Trascastillo hasta el cruce del Mercado de Abastos
Este jueves han comenzado las obras de pavimentación en la calle San Pedro de Toro, que están previstas finalizar en junio. Por el momento, se ha cortado al tráfico el tramo desde la calle Trascastillo hasta el cruce del Mercado de Abastos.
El Ayuntamiento pide extremar la precaución en los accesos al colegio Amor de Dios y anuncia que informará sobre los siguientes tramos que se verán afectados a medida de que avance la obra.
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
- Toro, un aula abierta para el Curso de Periodismo y Comunicación Taurina
- GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
- La bodega Elías Mora, nominada a los Premios Verema
- El Día Solidario en Toro solicita la colaboración de empresas e instituciones
- Toro despide el carnaval al calor del fuego con el entierro de la sardina