El Ayuntamiento de Toro inicia las obras de pavimentación en la calle San Pedro

Se ha cortado al tráfico el tramo desde la calle Trascastillo hasta el cruce del Mercado de Abastos

Inician las obras de pavimentación. / Cedida

Yago Costoya

Este jueves han comenzado las obras de pavimentación en la calle San Pedro de Toro, que están previstas finalizar en junio. Por el momento, se ha cortado al tráfico el tramo desde la calle Trascastillo hasta el cruce del Mercado de Abastos.

El Ayuntamiento pide extremar la precaución en los accesos al colegio Amor de Dios y anuncia que informará sobre los siguientes tramos que se verán afectados a medida de que avance la obra.

