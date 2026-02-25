50 empresas de Castilla y León se conjuran en Toro para avanzar en eficiencia energética

El Castillo de Monte la Reina ha acogido el encuentro “Innovación, sostenibilidad y eficiencia energética”, un debate empresarial que plantea la sostenibilidad como “decisión estratégica” para la industria de la Comunidad Autónoma. El evento ha consistido en dos mesas redondas, en el que han participado 50 empresas de Castilla y León, representadas por alrededor de 80 personas.

Representantes del ICECyL, del Centro Tecnológico Cartif, de Bodegas Monte la Reina, de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y de la consultora Leyton destacaron “la importancia de integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial”, considerándola un “eje de competitividad y crecimiento” para la industria regional.

Los temas centrales de la primera mesa redonda fueron “los certificados de ahorro energético como herramienta estratégica". José Uruburu, director técnico de A3E y moderador de este bloque, señaló que “los CAE suponen una oportunidad única para todo el país para poder descarbonizarse”.

Este primer debate reunió a representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Ente Regional de la Energía de Castilla y León, de Leyton Iberia, como sujeto delegado del sistema, y de Marwen, como entidad verificadora.

Javier Martínez, presidente de Marwen, destacó que “el sistema de certificados de ahorro energético permite monetizar dichos ahorros derivados de inversiones en eficiencia, reduciendo costes estructurales”.

Por su parte, Verónica Sanz, la responsable de Relaciones Institucionales de Leyton, apuntó que “el sistema permite reducir de manera relevante los costes operativos de las industrias al consumir menos energía facilitando, además, nuevas inversiones en equipos y maquinaria que incrementan el valor de las compañías”.

Durante el encuentro se destacó que, “más allá del ahorro, los CAE aportan resiliencia frente a la volatilidad de los precios energéticos, favoreciendo la descarbonización y pudiendo convertirse, bien articulados, en un auténtico instrumento de política industrial y transición energética”.

La segunda mesa redonda focalizó el debate en el marco regulador de la aplicación práctica en la industria agroalimentaria y contó con la participación de representantes de Cascajares, ACOR y Cobadu, junto con el presidente de la Plataforma Tecnológica Española de la Eficiencia Energética.

“Desde un punto de vista de sostenibilidad, Acor tiene tres patas: medio ambiente, energía y sostenibilidad económica. La sostenibilidad ya influye directamente en la competitividad y en la toma de decisiones de inversión”, afirmó Félix Martín, director técnico de Acor.

El presidente de la PTE-ee y gestor de servicios energéticos en Repsol, Miguel Ángel Gallardo, apostó por “medir y verificar” los resultados para “convertir la innovación en algo tangible”.

Por último, la anfitriona, Carolina Inaraja, directora general de Bodegas Monte la Reina, ha compartido su experiencia en la integración de la sostenibilidad dentro de su modelo productivo, para recalcar que “pueden avanzar unidas” la tradición y la innovación. “Para nosotros, es muy importante hacer una agricultura sostenible. Hemos apostado por medidas orientadas a la optimización de consumos energéticos y a la mejora de eficiencia en los procesos, reforzando el compromiso medioambiental sin renunciar a la calidad y competitividad de los vinos” expuso. “Medir nos ha facilitado mucho para la implementación de los CAE para ver cuál es el siguiente paso a seguir”, anotó.

El evento se ha desarrollado en el marco del Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial ‘Centr@tec4’, con financiación del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL).

La jornada se enmarcó en el ciclo de encuentros ‘Trashumancia de los CAE en Castilla y León’, una iniciativa para “acercar” los sistemas de certificados de ahorro energético a un mayor número de organizaciones y "favorecer” su comprensión y aplicación práctica.