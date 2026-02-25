El colegio Amor de Dios de Toro promueve la donación de sangre

El colegio Amor de Dios de Toro ha presentado, junto a la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, la tercera edición del proyecto “Gotas de Esperanza”, que incluye distintas actividades educativas y una jornada de donación en el centro durante la tarde del martes 3 de marzo, de 16.00 a 21.00 horas.

“Las reservas de sangre en Castilla y León han permanecido muy bajas durante los últimos meses, hasta llegar a puntos críticos”, señala Isabel Cabrera, presidenta de la Hermandad. Por este motivo, describe que este tipo de iniciativas “funcionan muy bien para que los padres o la gente que nunca había pensado en donar se conciencie”, ya que si son “los niños o nuestros hijos quienes nos lo dicen, parece que nos toca un poco más la fibra”, reconoce.

Además, recuerda que se han ampliado las posibilidades de donar sangre en Castilla y León, de acuerdo a una nueva normativa de la Unión Europea que establece que los hombres pueden realizar hasta seis donaciones al año y las mujeres cuatro, siempre y cuando hayan trascurrido dos meses entre ellas.

La directora del colegio, Pilar Gómez, explica que el proyecto se realiza a través de la metodología educativa Aprendizaje - Servicio (ApS), en la que los alumnos "aprenden una serie de contenidos para prestar un servicio a la sociedad". Como los estudiantes son menores y no pueden donar, señala que se realiza con el objetivo de que puedan concienciar a sus familiares para que participen.

Además, agradece el trabajo conjunto entre el claustro de los profesores durante este día, que también elaboran un "Evento comedor" con más de 100 comensales, y el AMPA, que organiza una "gran fiesta" con juegos tradicionales y una chocolatada, a la que también "se invita a los donantes".

Por otra parte, la jefa de estudios, Raquel García, asegura que cada año se enfrentan a la dificultad de "buscar la novedad" para los alumnos en este proyecto. En esta edición han contado, durante el martes 24 de febrero, con la presencia de Isabel Cabrera y Silvia Benéitez, de la Hermandad Donantes de Sangre de Zamora.

A lo largo de la jornada, los cursos de 5º y 6º de Primaria han realizado con ellas un juego de preguntas "tipo Trivial" sobre la donación. Los alumnos de 4º de la ESO han recibido una charla, ya que, García recuerda que “en dos o tres años van a poder donar” y que sería muy bonito “que lo hicieran en su cole”. Además, los estudiantes de 1º y 2º de la ESO han entrevistado a la presidenta en una dinámica que ha incluido diversas curiosidades sobre el tema.

Durante el jueves 26 de febrero, García señala que los alumnos de 3º y 4º de Primaria saldrán a las calles de Toro para “invitar a la gente a donar”. Por último, el martes 3 de marzo, los alumnos de 3º de la ESO realizarán una presentación sobre el aparato circulatorio a los cursos comprendidos entre 1º de Infantil hasta 2º de Primaria. La jefa de estudios lo describe como "un intercambio muy positivo entre mayores y pequeños".

Noticias relacionadas

Cabrera reconoce que estas campañas sirven para que en un futuro “haya reservas y no nos encontremos con que no haya sangre”, porque “no se fabrica”, explica que la única manera de obtenerla es “poniendo el brazo, donando y siendo solidarios”. Desea que “las cifras sean buenas”, no solo las donaciones, sino también “el número de exclusiones”.