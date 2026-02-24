El Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro duplica sus conciertos

Seis eventos, el doble que el año pasado, formarán este año el Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro, que arranca este sábado 28 de febrero, a las 20.30 horas, en la Colegiata de Santa María la Mayor con “Officium Tenebrarum”, interpretado por el coro Capella Ocellum Duri, que se centra en la recuperación del oficio de tinieblas en la liturgia de la Semana Santa. El evento está organizado por la Asociación Parroquial de las Siete Palabras.

Programación

El segundo concierto tendrá lugar el domingo 1 de marzo, a las 20.00 horas, también en la Colegiata. El grupo vocal Accademia de Valladolid ofrecerá un concierto de música sacra que contará con diez cantores, clarinete y también órgano, "donde se encontrará el toresano David García", apunta el concejal de Cultura en Toro, Javier Gómez . Estas dos primeras actuaciones contarán con entrada libre hasta completar el aforo.

La programación continúa el sábado 7 de marzo, a las 19.00 horas, en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina con el concierto de Cuaresma que protagonizará la Banda de Cornetas y Tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas de Toro”, titulado “Vía Crucis de Luz”. Se encontrará acompañado por la narración de las estaciones a cargo de Sara Pérez Tamames. La entrada tendrá un coste de 5 euros, recaudación que se destinará íntegramente a la Cofradía de Jesús y Ánimas de la Campanilla, organizadora del evento. Las localidades se podrán adquirir a través de los músicos de la banda y la Junta administrativa de la hermandad.

Cartel del Pórtico Musical de la Semana Santa de Toro 2026. / Cedida

El viernes 13 de marzo, a las 20.00 horas, en Santo Tomás Cantuariense se interpretará “Longinus: El hombre que mató a Jesús”, a cargo del grupo de cámara Ad Libitum con música del compositor toresano David Rivas. La entrada será libre hasta completar aforo. Gómez lo define como "un recorrido del Vía Crucis y de la Pasión de Cristo relatado por Longinus", así como un evento "novedoso" en la ciudad.

El ciclo incluye también el tradicional Concierto de Marchas, organizado por la Asociación Banda de Música La Lira de Toro, que también contará con la banda de formación de la Escuela de Música Municipal “Jesús López Cobos”. Tendrá lugar el viernes 20 de marzo, a las 21:00 horas, en el Teatro Fundos Latorre. La entrada será libre con invitación, pudiéndose retirar hasta dos localidades por persona en la taquilla del teatro el mismo día, de 12.00 a 14.00 horas, y, en caso de que aún no se hubieran agotado, también una hora antes del concierto.

Finalmente, el domingo 22 de marzo, a las 19.00 horas, también en el Teatro Fundos Latorre, se celebrará un concierto a cargo del Ensemble de saxofones y clarinetes, y la banda de formación de la Escuela “Jesús López Cobos”.

El director del centro, Luis Ángel Vaquero, informa que el Ensemble interpretará las obras "La saeta", de Joan Manuel Serrat, "Perdónalos", de David Rivas, "El Novio de la Muerte", de Juan Costa y Fidel Prado, "Cristo de la Sangre", de Emilio Cebrián, "Virgen de las espadas", de Víctor Argüello y "Osanna in excelsis", de Óscar Navarro. Mientras que la banda de la escuela tocará "Siempre mi Esperanza", de J.J. Espinosa de los Monteros, "Mi amargura", de Víctor M. Ferrer, "La flagelación", de David Rivas y "Discípula Domini", de Víctor Argüello .

Las entradas tendrán un coste de 4 euros, cuya recaudación se destinará a financiar el viaje de los alumnos a París, que tocarán en el parque de Disney el próximo 18 de abril. Podrán adquirirse en el despacho de dirección del centro de lunes a jueves, en horario de 16.00 a 17.30 horas.

La Comisión Gestora agradece al Ayuntamiento y a todos los colaboradores que han sido partícipes para "que todo saliera adelante", y desea que "tengamos una Semana Santa feliz y tranquila".