El Pabellón Municipal Fernando Marbán de Toro estrena dos pantallas y un vídeomarcador
Las nuevas incorporaciones se inauguraron el sábado 21 de febrero
El Ayuntamiento de Toro ha firmado un convenio de colaboración con el Club Fútbol Sala Ciudad de Toro con motivo de la instalación de dos pantallas publicitarias y un vídeomarcador digital en el Pabellón Municipal Fernando Marbán.
Por el momento, las pantallas están instaladas en la banda de la pista localizada frente a la grada. Sin embargo, está previsto que se coloquen "unas un poco más grandes en la pared la próxima temporada", asegura Dino Castro, vicepresidente y tesorero del Club.
"Antes se utilizaban pancartas y esto nos permite ir un poco más allá con la publicidad". Además, describe que el videomarcador servirá "para incluir repeticiones y poder realizar sorteos a través de códigos QR".
El Ayuntamiento señala que "seguimos apostando por el deporte local", mediante "el apoyo a nuestras entidades deportivas y contribuyendo al desarrollo y dinamización del pabellón".
- Toro se rinde al inagotable ingenio de su cantera carnavalera
- Toro premia la originalidad de los participantes del desfile del Martes de Carnaval
- Desfile infantil de carnaval en Toro: estos son los premios a la originalidad sin límites
- GALERÍA | Derroche de imaginación en el carnaval de Toro
- GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
- Nueva crecida del Duero en Toro: tres carreteras próximas al cauce permanecen cortadas
- UCCTA destina 44.500 euros a proyectos de investigación contra el cáncer en el Día Solidario en Toro
- La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río