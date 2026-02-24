Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prisión provisional sin fianza en Peleas de AbajoSanabria recupere el AVE de la mañanaDía de la provincia en Zamora: lugar y fechaAlerta meteorológica en Castilla y León por polvo en el aireOpiniones sobre la prohibición de las redes sociales a menores
instagramlinkedin

El Pabellón Municipal Fernando Marbán de Toro estrena dos pantallas y un vídeomarcador

Las nuevas incorporaciones se inauguraron el sábado 21 de febrero

Representantes durante la inauguración de las pantallas y el vídeomarcador.

Representantes durante la inauguración de las pantallas y el vídeomarcador. / Cedida

Yago Costoya

El Ayuntamiento de Toro ha firmado un convenio de colaboración con el Club Fútbol Sala Ciudad de Toro con motivo de la instalación de dos pantallas publicitarias y un vídeomarcador digital en el Pabellón Municipal Fernando Marbán.

Por el momento, las pantallas están instaladas en la banda de la pista localizada frente a la grada. Sin embargo, está previsto que se coloquen "unas un poco más grandes en la pared la próxima temporada", asegura Dino Castro, vicepresidente y tesorero del Club.

Interior del pabellón en el que se han instalado las pantallas y el vídeomarcador

Interior del pabellón en el que se han instalado las pantallas y el vídeomarcador / Cedida

"Antes se utilizaban pancartas y esto nos permite ir un poco más allá con la publicidad". Además, describe que el videomarcador servirá "para incluir repeticiones y poder realizar sorteos a través de códigos QR".

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento señala que "seguimos apostando por el deporte local", mediante "el apoyo a nuestras entidades deportivas y contribuyendo al desarrollo y dinamización del pabellón".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents