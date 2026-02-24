El Pabellón Municipal Fernando Marbán de Toro estrena dos pantallas y un vídeomarcador

El Ayuntamiento de Toro ha firmado un convenio de colaboración con el Club Fútbol Sala Ciudad de Toro con motivo de la instalación de dos pantallas publicitarias y un vídeomarcador digital en el Pabellón Municipal Fernando Marbán.

Por el momento, las pantallas están instaladas en la banda de la pista localizada frente a la grada. Sin embargo, está previsto que se coloquen "unas un poco más grandes en la pared la próxima temporada", asegura Dino Castro, vicepresidente y tesorero del Club.

Interior del pabellón en el que se han instalado las pantallas y el vídeomarcador / Cedida

"Antes se utilizaban pancartas y esto nos permite ir un poco más allá con la publicidad". Además, describe que el videomarcador servirá "para incluir repeticiones y poder realizar sorteos a través de códigos QR".

El Ayuntamiento señala que "seguimos apostando por el deporte local", mediante "el apoyo a nuestras entidades deportivas y contribuyendo al desarrollo y dinamización del pabellón".